«Барселона» готова расстаться с Тураном и Матье

Футболисты «Барселоны» Жереми Матье и Арда Туран в летнее трансферное окно могут сменить клубную прописку.

Сообщается, что руководство сине-гранатовых готово рассмотреть предложения о продаже игроков в другие команды.

Напомним, что контракт Матье с «Барселоной» рассчитан до 2018 года. В нынешнем розыгрыше Примеры он провел 13 матчей, в которых забил один гол.

Соглашение Турана с каталонским клубом действительно до 2020 года. Хавбек забил три гола и сделал три результативные передачи в 18 играх.