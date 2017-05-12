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    «Барселона» готова расстаться с Тураном и Матье

    Футболисты «Барселоны» Жереми Матье и Арда Туран в летнее трансферное окно могут сменить клубную прописку.

    Сообщается, что руководство сине-гранатовых готово рассмотреть предложения о продаже игроков в другие команды.

    Напомним, что контракт Матье с «Барселоной» рассчитан до 2018 года. В нынешнем розыгрыше Примеры он провел 13 матчей, в которых забил один гол.

    Соглашение Турана с каталонским клубом действительно до 2020 года. Хавбек забил три гола и сделал три результативные передачи в 18 играх.

    Источник: Marca

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    12.05.2017 16:26
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12

      shatarangi 13 мая 2017, 22:17

      Турчик норм

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +259

      pzdc. 12 мая 2017, 16:33

      Турана можно было бы сохранить, а вот Матьё можно не думая.

      0
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      Рейтинг: +15

      Трон > pzdc. 12 мая 2017, 16:36

      Согласен

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