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Кокорин полетел с «Зенитом» на матч с «Крыльями Советов»

12 мая 2017, 15:40
18

«Зенит» вылетел в Самару на матч 28-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов». Как сообщает официальный сайт сине-бело-голубых, главный тренер команды Мирча Луческу взял с собой на игру 23 футболистов.

Стоит отметить, что на матч отправился нападающий Александр Кокорин, пропустивший три последние встречи «Зенита» из-за травмы.

Вратари: Юрий Лодыгин, Андрей Лунев, Максим Рудаков.

Защитники: Александр Анюков, Игорь Смольников, Луиш Нету, Иван Новосельцев, Бранислав Иванович, Доменико Кришито, Юрий Жирков

Полузащитники: Хави Гарсия, Эрнани, Маурисио, Ибрагим Цаллагов, Артур Юсупов, Жулиано, Данни, Йоан Молло, Роберт Мак.

Нападающие: Александр Кокорин, Лука Джорджевич, Александр Кержаков, Артем Дзюба.

Матч «Крылья Советов» – «Зенит» пройдет в субботу, 13 мая, и начнется в 16:00 по московскому времени.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Зенит Кокорин Александр
Комментарии (18)
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Chernyi Lis
1494592960
эта трагическая новость..
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Aleksandeer
1494594673
Бабло на перелет и проживание зря потратили.
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mr. Perdony
1494595087
В качестве болельщика надеюсь .
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APchelov
1494595397
Заголовок - просто класс! Кто такой этот Кокорин? Зачем он туда полетел?
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Garrincha58
1494596485
больше новостей нет как про это недоразумение печатать
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Andrering87
1494597195
И зачем это палено кокоша полетело....его место в команде ФНЛ, но не как не в зените, не нужен кокоша им....ему только бухать, отжигать, играть он уже не может...
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Амба Нагорск
1494597416
Зениту необходимо срочно сделать две замены. Поля на Крестовском и тренера
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Alex ostrov
1494600524
Где Чернов?
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dok66
1494606115
ну может хоть мяча коснется , чтобы назад отдать . А то ребята уже забыли кто он такой "нападающий" Кокорин .
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Тамхар
1494655462
Сашке нужно заканчивать с футболом, псевдоним взять или имя и фамилию поменять. Он для болельщиков страны уже как красная тряпка для быка!
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