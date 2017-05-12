Кокорин полетел с «Зенитом» на матч с «Крыльями Советов»

«Зенит» вылетел в Самару на матч 28-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов». Как сообщает официальный сайт сине-бело-голубых, главный тренер команды Мирча Луческу взял с собой на игру 23 футболистов.

Стоит отметить, что на матч отправился нападающий Александр Кокорин, пропустивший три последние встречи «Зенита» из-за травмы.

Вратари: Юрий Лодыгин, Андрей Лунев, Максим Рудаков.

Защитники: Александр Анюков, Игорь Смольников, Луиш Нету, Иван Новосельцев, Бранислав Иванович, Доменико Кришито, Юрий Жирков

Полузащитники: Хави Гарсия, Эрнани, Маурисио, Ибрагим Цаллагов, Артур Юсупов, Жулиано, Данни, Йоан Молло, Роберт Мак.

Нападающие: Александр Кокорин, Лука Джорджевич, Александр Кержаков, Артем Дзюба.

Матч «Крылья Советов» – «Зенит» пройдет в субботу, 13 мая, и начнется в 16:00 по московскому времени.