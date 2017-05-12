Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кокорин полетел с «Зенитом» на матч с «Крыльями Советов»

    «Зенит» вылетел в Самару на матч 28-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов». Как сообщает официальный сайт сине-бело-голубых, главный тренер команды Мирча Луческу взял с собой на игру 23 футболистов.

    Стоит отметить, что на матч отправился нападающий Александр Кокорин, пропустивший три последние встречи «Зенита» из-за травмы.

    Вратари: Юрий Лодыгин, Андрей Лунев, Максим Рудаков.

    Защитники: Александр Анюков, Игорь Смольников, Луиш Нету, Иван Новосельцев, Бранислав Иванович, Доменико Кришито, Юрий Жирков

    Полузащитники: Хави Гарсия, Эрнани, Маурисио, Ибрагим Цаллагов, Артур Юсупов, Жулиано, Данни, Йоан Молло, Роберт Мак.

    Нападающие: Александр Кокорин, Лука Джорджевич, Александр Кержаков, Артем Дзюба.

    Матч «Крылья Советов» – «Зенит» пройдет в субботу, 13 мая, и начнется в 16:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Зенит»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.05.2017 15:40
    Рекомендуем
    Комментарии18
    ...
    • ...
      Рейтинг: +245

      Тамхар 13 мая 2017, 09:04

      Сашке нужно заканчивать с футболом, псевдоним взять или имя и фамилию поменять. Он для болельщиков страны уже как красная тряпка для быка!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 12 мая 2017, 19:21

      ну может хоть мяча коснется , чтобы назад отдать . А то ребята уже забыли кто он такой "нападающий" Кокорин .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +572

      Alex ostrov 12 мая 2017, 17:48

      Где Чернов?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 12 мая 2017, 16:56

      Зениту необходимо срочно сделать две замены. Поля на Крестовском и тренера

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +507

      Arrow10 > Амба Нагорск 12 мая 2017, 22:09

      ты про 3 забыл , выгнать недозвезду кокорина

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск > Arrow10 12 мая 2017, 22:10

      Это по умолчанию

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2636

      Andrering87 12 мая 2017, 16:53

      И зачем это палено кокоша полетело....его место в команде ФНЛ, но не как не в зените, не нужен кокоша им....ему только бухать, отжигать, играть он уже не может...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +155

      Васьок86 12 мая 2017, 16:43

      на концерт)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 12 мая 2017, 16:41

      больше новостей нет как про это недоразумение печатать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone 12 мая 2017, 16:24

      Да событие!!!!!!!! Кокорин полетел!!!!!!!!! Это разве новость? Играть пробовал на отлично и отдаваться на поле?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone > klifS 12 мая 2017, 18:36

      Да,согласен

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 12 мая 2017, 16:23

      Заголовок - просто класс! Кто такой этот Кокорин? Зачем он туда полетел?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +720

      Flydis > APchelov 12 мая 2017, 16:25

      Значит, не одному мне пришел в голову этот же вопрос "Зачем ?" ))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +58

      mr. Perdony 12 мая 2017, 16:18

      В качестве болельщика надеюсь .

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11