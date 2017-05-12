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    Прядкин: «Тосно» должен играть в том регионе, где зарегистрирован»

    Президент РФПЛ Сергей Прядкин предложил «Тосно» после выхода в Премьер-лигу заняться поиском подходящей арены в своем регионе, а не менять место регистрации и юридическое лицо.

    «В РФПЛ клуб должен играть там, где зарегистрирован. Выход для «Тосно» один – играть в своем регионе, искать там соответствующую арену. Смена места регистрации и юридического лица – это очень длительная процедура.

    Мы и Российский футбольный союз будем встречаться с руководством «Тосно» на следующей неделе, будем все обсуждать, – отметил глава РФПЛ.

    Напомним, «Тосно» за три тура до завершения сезона обеспечил себе второе место в турнирной таблице ФНЛ и впервые в истории вышел в РФПЛ.

    Источник: ТАСС

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    12.05.2017 11:53
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +160

      виктоша 12 мая 2017, 19:18

      А почему тогда Томь в Перми играла?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 12 мая 2017, 15:55

      Есть регионы с футбольными традициями,
      А есть с деньгами.
      Где в футбол играть будут?
      Ну так, между нами.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 12 мая 2017, 15:16

      зачем эту Тосну создавали в самом городе на матч ходили 500-600 человек ,а сейчас в Новгороде ходят 3-4 тыс.,но выходит опять в Тосно а смысл арендовать в Питере там вообще на них никто не придет вот и на кой все это

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU > Garrincha58 22 мая 2017, 13:35

      Будут результаты или хотя бы зрелищная игра - еще как придут. На достойные перфомансы питерская публика ходит с удовольствием =)

      0
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 12 мая 2017, 13:06

      Ещё одними бомжами больше в РФПЛ станет

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 12 мая 2017, 12:47

      Крестовский с зеней пополам делить будет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 12 мая 2017, 12:12

      Петровский. Не?

      0
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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov > bset 12 мая 2017, 21:52

      Так формально это тоже другой регион

      -1
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      Рейтинг: +24996

      bset > Alex ostrov 12 мая 2017, 22:33

      Ленинградская область. Один регион выходит.

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