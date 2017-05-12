Прядкин: «Тосно» должен играть в том регионе, где зарегистрирован»

Президент РФПЛ Сергей Прядкин предложил «Тосно» после выхода в Премьер-лигу заняться поиском подходящей арены в своем регионе, а не менять место регистрации и юридическое лицо.

«В РФПЛ клуб должен играть там, где зарегистрирован. Выход для «Тосно» один – играть в своем регионе, искать там соответствующую арену. Смена места регистрации и юридического лица – это очень длительная процедура.

Мы и Российский футбольный союз будем встречаться с руководством «Тосно» на следующей неделе, будем все обсуждать, – отметил глава РФПЛ.

Напомним, «Тосно» за три тура до завершения сезона обеспечил себе второе место в турнирной таблице ФНЛ и впервые в истории вышел в РФПЛ.