Рыбус может сменить «Лион» на ЦСКА

Полузащитник «Лиона» Мацей Рыбус в ближайшее летнее трансферное окно может оказаться в российской Премьер-лиге. В его услугах проявляет заинтересованность ЦСКА.

«ЦСКА проявляет интерес к Рыбусу. Представители ЦСКА уже вступили в переговоры с французским клубом по условиям трансфера футболиста. Также диалог ведется и с представителями Рыбуса. Рано говорить о конкретике, но эта сделка выгодна всем сторонам: и ЦСКА, и «Лиону», и самому игроку», – рассказал источник в столичном клубе.

Напомним, что Рыбус известен российским болельщикам по выступлению в составе «Терека». В текущем сезоне 27-летний футболист сыграл в 26 матчах «Лиона» во всех турнирах и отдал две результативные передачи.