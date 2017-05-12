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    Рыбус может сменить «Лион» на ЦСКА

    Полузащитник «Лиона» Мацей Рыбус в ближайшее летнее трансферное окно может оказаться в российской Премьер-лиге. В его услугах проявляет заинтересованность ЦСКА.

    «ЦСКА проявляет интерес к Рыбусу. Представители ЦСКА уже вступили в переговоры с французским клубом по условиям трансфера футболиста. Также диалог ведется и с представителями Рыбуса. Рано говорить о конкретике, но эта сделка выгодна всем сторонам: и ЦСКА, и «Лиону», и самому игроку», – рассказал источник в столичном клубе.

    Напомним, что Рыбус известен российским болельщикам по выступлению в составе «Терека». В текущем сезоне 27-летний футболист сыграл в 26 матчах «Лиона» во всех турнирах и отдал две результативные передачи.

    Источник: Известия

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    12.05.2017 11:15
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 12 мая 2017, 15:08

      На Левый фланг чтоли хотят его? Щенников не тянет, Тошич там явно не в своей тарелке

      0
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      Рейтинг: +165

      евгений сергеевичч > Dgad 12 мая 2017, 17:18

      ну да это очевидно, думаю что щенникову можно подыскивать новый клуб если только гончаренко ему на другой позиции место не подищит

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 12 мая 2017, 13:35

      В "Тереке" играл здорово! Но в августе ему будет 28 лет, то есть о перспективах говорить проблематично, хотя состав любого клуба РФПЛ он усилит. Игрок, как принято теперь говорить, качественный!

      0
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      Рейтинг: +581

      Чеба 12 мая 2017, 11:22

      Одумайся!

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 12 мая 2017, 11:20

      Отличный хав ! Реальное усиление,отлично проявил себя в Тереке

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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 12 мая 2017, 11:20

      Лев побрезговал рыбкой?)

      0
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      Рейтинг: +189

      BellatrixBlack > Бомбардиръ 12 мая 2017, 11:26

      после поражения от Лорьяна нужно от всех рыб избавляться хДДДД

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