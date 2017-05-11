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    Конте: «Мое будущее? Хочется продолжать дело с «Челси» и улучшать результаты труда многие годы»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился мнением о своем будущем. По словам итальянского специалиста, он хочет продолжить работу с английским клубом.

    «У меня контракт с «Челси», который будет действовать еще два года. Когда начинаешь работать в новом клубе, хочется продолжать дело и улучшать результаты своего труда на протяжении многих лет. Это логично. Конечно, таковы и мои намерения. Но сейчас самое важное – достичь нашей цели», – сказал Конте.

    Напомним, Конте возглавил «Челси» летом 2016 года. Ранее сообщалось, что итальянский специалист может возглавить «Интер».

    Источник: Daily Mail

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    11.05.2017 18:01
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6

      Иван Иваныч 12 мая 2017, 18:41

      Если сегодня выиграют у Вестбро, то станут чемпами. Тогда да, останется лига.

      0
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      Рейтинг: +87

      bakha23 12 мая 2017, 15:16

      Теперь надо лигу чемпионов выиграть. Челлси чемпион.........!!!

      0
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      Рейтинг: +214

      Yurini 11 мая 2017, 20:16

      Да какой ему Интер" Серия А уже для него сьедена! ЛаЛига не вариант" Конте не балерун! Апл Сильнейшая и С амая конкурентноспособная Лига Мира!

      2
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      Рейтинг: +24829

      dok66 11 мая 2017, 19:00

      И правильно ! От добра добра не ищут . Идет у Конте работа в Челси и пускай дальше двигается . А все эти переговоры в ресторане с Интером и и тд. - это просто общение и сбор информации . Думаю с Интером он встречался только с согласия Абрамовича .

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