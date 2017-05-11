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  • Конте: «Мое будущее? Хочется продолжать дело с «Челси» и улучшать результаты труда многие годы»

Конте: «Мое будущее? Хочется продолжать дело с «Челси» и улучшать результаты труда многие годы»

11 мая 2017, 18:01
4

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился мнением о своем будущем. По словам итальянского специалиста, он хочет продолжить работу с английским клубом.

«У меня контракт с «Челси», который будет действовать еще два года. Когда начинаешь работать в новом клубе, хочется продолжать дело и улучшать результаты своего труда на протяжении многих лет. Это логично. Конечно, таковы и мои намерения. Но сейчас самое важное – достичь нашей цели», – сказал Конте.

Напомним, Конте возглавил «Челси» летом 2016 года. Ранее сообщалось, что итальянский специалист может возглавить «Интер».

Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Челси Конте Антонио
Комментарии (4)
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dok66
1494518449
И правильно ! От добра добра не ищут . Идет у Конте работа в Челси и пускай дальше двигается . А все эти переговоры в ресторане с Интером и и тд. - это просто общение и сбор информации . Думаю с Интером он встречался только с согласия Абрамовича .
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Yurini
1494523008
Да какой ему Интер" Серия А уже для него сьедена! ЛаЛига не вариант" Конте не балерун! Апл Сильнейшая и С амая конкурентноспособная Лига Мира!
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bakha23
1494591394
Теперь надо лигу чемпионов выиграть. Челлси чемпион.........!!!
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Иван Иваныч
1494603685
Если сегодня выиграют у Вестбро, то станут чемпами. Тогда да, останется лига.
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