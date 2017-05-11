Конте: «Мое будущее? Хочется продолжать дело с «Челси» и улучшать результаты труда многие годы»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился мнением о своем будущем. По словам итальянского специалиста, он хочет продолжить работу с английским клубом.

«У меня контракт с «Челси», который будет действовать еще два года. Когда начинаешь работать в новом клубе, хочется продолжать дело и улучшать результаты своего труда на протяжении многих лет. Это логично. Конечно, таковы и мои намерения. Но сейчас самое важное – достичь нашей цели», – сказал Конте.

Напомним, Конте возглавил «Челси» летом 2016 года. Ранее сообщалось, что итальянский специалист может возглавить «Интер».