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    Президент КОНКАКАФ: «ЧМ-2018 будет великолепно организован»

    Президент Конфедерации футбола Северной, Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) и член совета ФИФА Виктор Монтальяни рассказал о своей встрече с Виталием Мутко, на которой обсуждалась готовность России принять чемпиона мира-2018.

    «Не так давно я общался с Виталием Мутко на тему подготовки к чемпионату мира. Стадионы строятся в срок, по остальной инфраструктуре также нет задержек, поэтому в этой связи у меня нет каких-то тревог и сомнений.

    Каждый раз, когда Россия проводит крупное соревнование, то все делается на высшем уровне – взять хотя бы Олимпиаду в Сочи, это было первоклассно. У меня нет сомнений, что чемпионат мира 2018 года будет организован так же великолепно», – сказал Монтальяни.

    Напомним, что чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.

    Источник: ТАСС

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    11.05.2017 10:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +473

      Серега М. 11 мая 2017, 11:26

      Это уже все должны понимать...

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