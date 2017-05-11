Президент КОНКАКАФ: «ЧМ-2018 будет великолепно организован»

Президент Конфедерации футбола Северной, Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) и член совета ФИФА Виктор Монтальяни рассказал о своей встрече с Виталием Мутко, на которой обсуждалась готовность России принять чемпиона мира-2018.

«Не так давно я общался с Виталием Мутко на тему подготовки к чемпионату мира. Стадионы строятся в срок, по остальной инфраструктуре также нет задержек, поэтому в этой связи у меня нет каких-то тревог и сомнений.

Каждый раз, когда Россия проводит крупное соревнование, то все делается на высшем уровне – взять хотя бы Олимпиаду в Сочи, это было первоклассно. У меня нет сомнений, что чемпионат мира 2018 года будет организован так же великолепно», – сказал Монтальяни.

Напомним, что чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.