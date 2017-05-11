Зидан рассчитывает на возвращение Бэйла к финалу Лиги чемпионов

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассчитывает, что травмированный форвард команды Гарет Бэйл успеет восстановиться к финалу Лиги чемпионов. Напомним, что мышечное повреждение было получено валийцем 23 апреля в матче с «Барселоной».

«Бэйл сейчас восстанавливается. Надеюсь, он вылечится к финалу. Будет здорово, если он поможет команде хотя бы в одном из трех оставшихся матчей в чемпионате. Хотим, чтобы он как можно скорее вернулся на поле», – сказал Зидан.

Финал Лиги чемпионов «Реал» – «Ювентус» состоится 3 июня.