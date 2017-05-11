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    Зидан рассчитывает на возвращение Бэйла к финалу Лиги чемпионов

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассчитывает, что травмированный форвард команды Гарет Бэйл успеет восстановиться к финалу Лиги чемпионов. Напомним, что мышечное повреждение было получено валийцем 23 апреля в матче с «Барселоной».

    «Бэйл сейчас восстанавливается. Надеюсь, он вылечится к финалу. Будет здорово, если он поможет команде хотя бы в одном из трех оставшихся матчей в чемпионате. Хотим, чтобы он как можно скорее вернулся на поле», – сказал Зидан.

    Финал Лиги чемпионов «Реал» – «Ювентус» состоится 3 июня.

    Источник: УЕФА

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    11.05.2017 07:14
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 11 мая 2017, 10:07

      Дорогой Кристиан, осади коней шуть-шуть. Восстанавливайся))) Не спеши. Со здоровьем надо быть аккуратным)

      0
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      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 11 мая 2017, 07:35

      Да это будет усиление для реала

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