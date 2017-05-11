Венгер: «В «Арсенале» отличный командный дух»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал игру своих подопечных в перенесенном матче 26-го тура АПЛ против «Саутгемптона» (2:0).

«Санчес умеет разбираться с соперниками на маленьком участке поля. Он всегда держит какой-то трюк в голове и всегда готов удивить оппонента. Оливье – потрясающий игрок. Мне трудно выбирать между ним и Уэлбеком. У нас отличный командный дух и здоровая конкуренция между игроками на поле и запасными. Пока не знаем, насколько серьезна травма Окслэда-Чэмберлена (покинул поле на 36-й минуте – прим. «Бомбардира»). Подробности будут в течение 48-ми часов», – сказал француз.

Победа позволила «канонирам» подняться на пятое место в турнирной таблице чемпионата.