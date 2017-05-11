Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Венгер: «В «Арсенале» отличный командный дух»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал игру своих подопечных в перенесенном матче 26-го тура АПЛ против «Саутгемптона» (2:0).

    «Санчес умеет разбираться с соперниками на маленьком участке поля. Он всегда держит какой-то трюк в голове и всегда готов удивить оппонента. Оливье – потрясающий игрок. Мне трудно выбирать между ним и Уэлбеком. У нас отличный командный дух и здоровая конкуренция между игроками на поле и запасными. Пока не знаем, насколько серьезна травма Окслэда-Чэмберлена (покинул поле на 36-й минуте – прим. «Бомбардира»). Подробности будут в течение 48-ми часов», – сказал француз.

    Победа позволила «канонирам» подняться на пятое место в турнирной таблице чемпионата.

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.05.2017 01:20
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +37

      Arsenal Tula LDPR 11 мая 2017, 01:58

      Хорош

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11