Мбаппе объявит о своем будущем после окончания текущего сезона

Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе не торопится с определением своего будущего. По его словам, все станет на свои места после завершения текущего сезона.

«Я готов буду ответить на вопрос о своем будущем после окончания текущего сезона. На данный момент я сосредоточен на оставшихся играх. Нам предстоят сложные матчи в концовке сезона», – сказал Мбаппе.

Напомним, что фамилия 18-летнего француза чаще всего фигурирует в связке с мадридским «Реалом». Его действующий контракт с монегасками рассчитан до середины 2019 года.