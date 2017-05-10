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    Мбаппе объявит о своем будущем после окончания текущего сезона

    Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе не торопится с определением своего будущего. По его словам, все станет на свои места после завершения текущего сезона.

    «Я готов буду ответить на вопрос о своем будущем после окончания текущего сезона. На данный момент я сосредоточен на оставшихся играх. Нам предстоят сложные матчи в концовке сезона», – сказал Мбаппе.

    Напомним, что фамилия 18-летнего француза чаще всего фигурирует в связке с мадридским «Реалом». Его действующий контракт с монегасками рассчитан до середины 2019 года.

    Источник: Marca

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    10.05.2017 08:54
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 10 мая 2017, 12:24

      красавчик

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 10 мая 2017, 12:15

      Можно обменять на Бензема с доплатой.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 мая 2017, 11:36

      Лучше останься в Монако.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 10 мая 2017, 11:11

      Всё у него прекрасно, кроме фамилии )

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +93

      EVGEN13RUS 10 мая 2017, 10:30

      В запас Реала ехать не стоит, место в основе нужно, что бы прогрессировать

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 10 мая 2017, 09:14

      Венгер его в обиду ,как мне кажется, не дал бы. Да и конкуренция в линии атаки Арсенала поменьше,чем в Реале. А в Реал или Барсу он еще перейти успеет, если будет развиваться и прогрессировать.

      0
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 10 мая 2017, 09:02

      не ошибись, главное

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