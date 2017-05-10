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    Жардим: «Мы покидаем Лигу чемпионов с высоко поднятой головой»

    Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим отметил, что доволен выступлением команды в Лиге чемпионов. Напомним, футболисты «Монако» уступили «Ювентусу» в полуфинале турнира.

    «Мы покидаем Лигу чемпионов с высоко поднятой головой. Игроки отдали все силы», – сказал Жардим.

    Двухматчевое противостояние «Ювентуса» и «Монако» завершилось победой туринцев с общим результатом 4:1 в пользу итальянского коллектива. Ответную встречу в Турине команда Жардима проиграла со счетом 1:2.

    «Победа в Лиге чемпионов будет наградой в конце тяжелого пути». Буффон в третий раз вышел в финал ЛЧ

    Источник: Twitter

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    10.05.2017 00:45
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