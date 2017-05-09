Мбаппе и Фалькао сыграют в атаке «Монако», Дибала и Игуаин – в нападении «Ювентуса»

Стали известны стартовые составы «Ювентуса» и «Монако», в которых команды начнут ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов.

Напомним, первая встреча завершилась победой туринского клуба со счетом 2:0.

«Ювентус»: Буффон, Кьеллини, Барцальи, Бонуччи, Сандро, Алвес, Хедира, Пьянич, Манджукич, Дибала, Игуаин.

«Монако»: Субашич, Сидибе, Глик, Раджи, Жемерсон, Дирар, Моутинью, Бернарду Силва, Бакайоко, Мбаппе, Фалькао.

Матч пройдет сегодня на «Ювентус Стэдиум» и начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ставьте на матчи в конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы