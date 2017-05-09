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    Мбаппе и Фалькао сыграют в атаке «Монако», Дибала и Игуаин – в нападении «Ювентуса»

    Стали известны стартовые составы «Ювентуса» и «Монако», в которых команды начнут ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов.

    Напомним, первая встреча завершилась победой туринского клуба со счетом 2:0.

    «Ювентус»: Буффон, Кьеллини, Барцальи, Бонуччи, Сандро, Алвес, Хедира, Пьянич, Манджукич, Дибала, Игуаин.

    «Монако»: Субашич, Сидибе, Глик, Раджи, Жемерсон, Дирар, Моутинью, Бернарду Силва, Бакайоко, Мбаппе, Фалькао.

    Матч пройдет сегодня на «Ювентус Стэдиум» и начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию игры.

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    Источник: УЕФА

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    09.05.2017 21:01
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +748

      Kokmarov 9 мая 2017, 21:45

      Дело дрянь для Монако, интриги нет. Жаль.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +788

      dddolphin 9 мая 2017, 21:26

      0-0 или 2-2

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