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  • Селюк: «Луческу хочет зацепить несколько миллионов по дороге на пенсию»

Селюк: «Луческу хочет зацепить несколько миллионов по дороге на пенсию»

9 мая 2017, 19:18
26

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал ситуацию с главным тренером «Зенита» Мирчей Луческу. Напомним, что румынский специалист может летом покинуть команду. Сейчас «Зенит» испытывает большие сложности с взаимопониманием внутри коллектива.

«Время Луческу прошло, он должен это понимать. Конечно, он хочет зацепить еще несколько миллионов по дороге на пенсию.

Луческу, кажется, даже не пытается исправить ситуацию. Включает дурака, делает вид, что не понимает русский язык. Яя Туре за полтора года его выучил, играя в Украине, и до сих пор хорошо говорит», – сказал Селюк.

«Зенит» идет на третьем месте в турнирной таблице РФПЛ. От второй строчки клуб отстает на одно очко.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Луческу Мирча Селюк Дмитрий
Комментарии (26)
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himik2-62
1494346977
тут кто угодно дурака включит за бабосы))))))))
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алекс88
1494347794
Ему терять не чего...как ни крути все равно при бабках останется
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dok66
1494347873
Да там уже и команда , такое ощущение , сливает Луча .
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vladimir-7
1494348001
Россия уже привыкла платить за невыполненную работу из-за неправильного контракта с Капелло,а теперь и с Луческу. Кто следующий, ведь деньги народные, а значит не чьи.
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a-rakhmatov
1494350801
Настоящий цыган!!!
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Павелий
1494361801
Это было понятно ещё когда его приглашали. Обидно, что опять деньги государственной компании Газпром сливаются в унитаз.
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Serjoga
1494362784
Он их уже зацепил! Еще при заключении контракта!
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OfaZavr
1494403110
Гнать его!!!
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ololoshka
1494431637
Джафара тренером Зенита,а Траоре асистентом
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m40
1494439907
Меня вот раздражает, что он по-русски не говорит. Во-первых румын- в странах соцлагеря точно изучали русский. Во-вторых, он много лет провел в Донецке. Да и быстрее слился бы уже. Надоело его нытье слушать, сколько они там очков потеряли из-за судей. Жаль не посчитал он, сколько приобрели благодаря судьям
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