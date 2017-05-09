Селюк: «Луческу хочет зацепить несколько миллионов по дороге на пенсию»

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал ситуацию с главным тренером «Зенита» Мирчей Луческу. Напомним, что румынский специалист может летом покинуть команду. Сейчас «Зенит» испытывает большие сложности с взаимопониманием внутри коллектива.

«Время Луческу прошло, он должен это понимать. Конечно, он хочет зацепить еще несколько миллионов по дороге на пенсию.

Луческу, кажется, даже не пытается исправить ситуацию. Включает дурака, делает вид, что не понимает русский язык. Яя Туре за полтора года его выучил, играя в Украине, и до сих пор хорошо говорит», – сказал Селюк.

«Зенит» идет на третьем месте в турнирной таблице РФПЛ. От второй строчки клуб отстает на одно очко.