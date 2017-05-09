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    Селюк: «Луческу хочет зацепить несколько миллионов по дороге на пенсию»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал ситуацию с главным тренером «Зенита» Мирчей Луческу. Напомним, что румынский специалист может летом покинуть команду. Сейчас «Зенит» испытывает большие сложности с взаимопониманием внутри коллектива.

    «Время Луческу прошло, он должен это понимать. Конечно, он хочет зацепить еще несколько миллионов по дороге на пенсию.

    Луческу, кажется, даже не пытается исправить ситуацию. Включает дурака, делает вид, что не понимает русский язык. Яя Туре за полтора года его выучил, играя в Украине, и до сих пор хорошо говорит», – сказал Селюк.

    «Зенит» идет на третьем месте в турнирной таблице РФПЛ. От второй строчки клуб отстает на одно очко.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    09.05.2017 19:18
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +3136

      m40 10 мая 2017, 21:11

      Меня вот раздражает, что он по-русски не говорит. Во-первых румын- в странах соцлагеря точно изучали русский. Во-вторых, он много лет провел в Донецке. Да и быстрее слился бы уже. Надоело его нытье слушать, сколько они там очков потеряли из-за судей. Жаль не посчитал он, сколько приобрели благодаря судьям

      0
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      Рейтинг: +37

      ololoshka 10 мая 2017, 18:53

      Джафара тренером Зенита,а Траоре асистентом

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 мая 2017, 10:58

      Гнать его!!!

      0
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      Рейтинг: +168

      DQ1 > OfaZavr 10 мая 2017, 12:30

      и кокорина с ним же

      1
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      Рейтинг: +709

      monser08 > DQ1 10 мая 2017, 13:10

      И ещё пол команды.

      1
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      Рейтинг: +245

      Тамхар > monser08 11 мая 2017, 09:28

      Да всех выпереть! Включая все руководство, которое имеет отношение к команде!
      Кроме Смольникова. Его - в Краснодар.

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      Рейтинг: +431

      Dimon013 10 мая 2017, 10:23

      Да уже заработал нормуль)))

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 9 мая 2017, 23:46

      Он их уже зацепил! Еще при заключении контракта!

      1
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      Рейтинг: +5879

      Павелий 9 мая 2017, 23:30

      Это было понятно ещё когда его приглашали. Обидно, что опять деньги государственной компании Газпром сливаются в унитаз.

      1
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 > lra 10 мая 2017, 13:00

      За такой базар, иришка, тебя саму валить надо... и иметь...

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      Рейтинг: +88

      hans6978T > plehanov6 10 мая 2017, 20:45

      А вы прям некрофил, с начала валите, потом имеете)))

      0
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      Рейтинг: +4024

      raritet 9 мая 2017, 22:37

      В общем , про , собственно, футбол,разговора нет. Это и понятно. Неприкрытое лицемерие и наглый дележ денег.

      0
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      Рейтинг: +308

      hmelarj 9 мая 2017, 20:47

      игры нет.

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      Рейтинг: +6309

      порт 9 мая 2017, 20:31

      А кто не хочет? Все хотят. Вот только у одних получается, а у других нет.

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      Рейтинг: +245

      Тамхар > порт 11 мая 2017, 09:25

      Вот. Точно. Это по-нашему.

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 9 мая 2017, 20:26

      Настоящий цыган!!!

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      Рейтинг: +165

      JackBruce > a-rakhmatov 10 мая 2017, 16:19

      Настоящий цыган - это хорошо или плохо?

      0
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