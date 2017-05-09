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    «Реал» склоняется к продаже Бензема

    Нападающий «Реала» Карим Бензема может сменить клуб летом. Руководство команды подумывает о продаже француза, стремясь освободить место в основном составе для форварда «Монако»​ Килиану Мбаппе, утверждает Diario Gol.

    По данным источника, 18-летний футболист «монегасков» согласен перейти в «Реал» лишь при условии постоянной игровой практики. Рыночная стоимость Бензема оценивается в 60 миллионов евро.

    В текущем сезоне форвард провел в чемпионате Испании 27 матчей, в которых забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.05.2017 09:42
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +39

      xsdm 9 мая 2017, 15:35

      А мне кажется зря! Бенз хорош в розыгрыше для Роналду! А Мбапе будет тянуть одеяло на себя! Двоевластия быть не может

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 9 мая 2017, 15:09

      Это норм... Так что Зидан должен определиться либо никакой Бензема, либо перспективный Мбаппе!!!

      0
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      Рейтинг: +36

      DoGmA_TM 9 мая 2017, 15:03

      не нужен бампер, пускай лучше мората играет вместо бензема.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 9 мая 2017, 12:25

      Давно пора сбагривать ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4024

      raritet 9 мая 2017, 12:20

      Сколько смотрел игр с его участием. Недоумевал, чем он лучше нашего Кокорина?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31

      the eternal knight 9 мая 2017, 12:07

      о боже свершилось

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 9 мая 2017, 11:46

      за 60 лямов только в китай

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 9 мая 2017, 11:24

      Реал хочет продать Бензин, чтобы купить себе Бампер))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +28

      kram55 9 мая 2017, 11:23

      Бензема 60 лямов? ахахаха столько это стареющее дерево, серьезно? С таким ценником его только китайцы купят)

      0
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 9 мая 2017, 10:46

      время пришло

      0
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