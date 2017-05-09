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«Реал» склоняется к продаже Бензема

9 мая 2017, 09:42
11

Нападающий «Реала» Карим Бензема может сменить клуб летом. Руководство команды подумывает о продаже француза, стремясь освободить место в основном составе для форварда «Монако»​ Килиану Мбаппе, утверждает Diario Gol.

По данным источника, 18-летний футболист «монегасков» согласен перейти в «Реал» лишь при условии постоянной игровой практики. Рыночная стоимость Бензема оценивается в 60 миллионов евро.

В текущем сезоне форвард провел в чемпионате Испании 27 матчей, в которых забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Реал Бензема Карим
Комментарии (11)
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CMRDSA
1494313835
Это дерево столько не стоит... Выкинуть его давно пора из Реала
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Aleksandeer
1494315744
Давно пора!!!
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kram55
1494318199
Бензема 60 лямов? ахахаха столько это стареющее дерево, серьезно? С таким ценником его только китайцы купят)
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Asbjorn
1494319577
за 60 лямов только в китай
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the eternal knight
1494320873
о боже свершилось
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raritet
1494321648
Сколько смотрел игр с его участием. Недоумевал, чем он лучше нашего Кокорина?
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Atom2020
1494321929
Давно пора сбагривать ...
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DoGmA_TM
1494331419
не нужен бампер, пускай лучше мората играет вместо бензема.
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Kybik-Pybik
1494331769
Это норм... Так что Зидан должен определиться либо никакой Бензема, либо перспективный Мбаппе!!!
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xsdm
1494333354
А мне кажется зря! Бенз хорош в розыгрыше для Роналду! А Мбапе будет тянуть одеяло на себя! Двоевластия быть не может
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