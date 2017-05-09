«Реал» склоняется к продаже Бензема

Нападающий «Реала» Карим Бензема может сменить клуб летом. Руководство команды подумывает о продаже француза, стремясь освободить место в основном составе для форварда «Монако»​ Килиану Мбаппе, утверждает Diario Gol.

По данным источника, 18-летний футболист «монегасков» согласен перейти в «Реал» лишь при условии постоянной игровой практики. Рыночная стоимость Бензема оценивается в 60 миллионов евро.

В текущем сезоне форвард провел в чемпионате Испании 27 матчей, в которых забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.