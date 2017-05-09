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    Фердинанд: «Азар стал для «Челси» тем, кем был Роналду для «Манчестер Юнайтед»

    Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высоко оценил уровень игры полузащитника «Челси» Эдена Азара в текущем сезоне. По мнению ветерана, бельгиец стал основополагающим игроком лондонского клуба.

    «Азар смог улучшить свое передвижение по полю. Теперь он такая же звезда в «Челси», как в свое время в «Манчестер Юнайтед» был Роналду.

    У него низкий центр тяжести, что позволяет ему успешно уходить от опекунов. Когда в «Манчестер Юнайтед» играл Эвра, то он просто рвал на части француза», – заявил Фердинанд.

    В текущем сезоне Азар провел в чемпионате Англии 33 матча, в которых забил 15 голов и отдал восемь результативных передач.

    Источник: Daily Star

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    09.05.2017 08:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +102

      GenghisKhan 9 мая 2017, 09:20

      думаю, еще рано об этом говорить...

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