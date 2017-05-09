Фердинанд: «Азар стал для «Челси» тем, кем был Роналду для «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высоко оценил уровень игры полузащитника «Челси» Эдена Азара в текущем сезоне. По мнению ветерана, бельгиец стал основополагающим игроком лондонского клуба.

«Азар смог улучшить свое передвижение по полю. Теперь он такая же звезда в «Челси», как в свое время в «Манчестер Юнайтед» был Роналду.

У него низкий центр тяжести, что позволяет ему успешно уходить от опекунов. Когда в «Манчестер Юнайтед» играл Эвра, то он просто рвал на части француза», – заявил Фердинанд.

В текущем сезоне Азар провел в чемпионате Англии 33 матча, в которых забил 15 голов и отдал восемь результативных передач.