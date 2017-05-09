Родригес договорился о переходе в «Милан»

Защитник «Вольфсбурга» Рикардо Родригес близок к продолжению карьеры в Италии. Как сообщается, 24-летний футболист согласовал условия личного контракта с «Миланом». Рыночная стоимость игрока оценивается в 25 миллионов евро. Его нынешний контракт с немецким клубом рассчитан до лета 2019 года. В ближайшее время «Милан» намерен обсудить с «Вольфсбургом» условия возможной сделки.

В текущем сезоне Родригес провел в чемпионате Германии 24 матча, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.