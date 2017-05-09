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    Родригес договорился о переходе в «Милан»

    Защитник «Вольфсбурга» Рикардо Родригес близок к продолжению карьеры в Италии. Как сообщается, 24-летний футболист согласовал условия личного контракта с «Миланом». Рыночная стоимость игрока оценивается в 25 миллионов евро. Его нынешний контракт с немецким клубом рассчитан до лета 2019 года. В ближайшее время «Милан» намерен обсудить с «Вольфсбургом» условия возможной сделки.

    В текущем сезоне Родригес провел в чемпионате Германии 24 матча, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.

    Источник: Calciomercato

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    09.05.2017 07:46
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 9 мая 2017, 09:40

      я уж подумал что хамес родригес, кто там заголовки такие придумывает

      0
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    • ...
      Рейтинг: +527

      трениришко 9 мая 2017, 09:23

      0

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