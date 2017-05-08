Буффон: «Я всегда хотел выиграть Лигу чемпионов, и всегда верил, что смогу сделать это»

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон накануне ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с «Монако» (первая встреча – 2:0) заявил, что всегда мечтал победить в самом престижном европейском клубном турнире.

Напомним, 39-летний страж ворот в составе «бьянконери» принимал участие в двух финалах и в обоих потерпел поражение – в 2003 году в Манчестере от «Милана» (0:0, 2:3 – по пенальти), а в 2015 в Берлине от «Барселоны» (1:3).

«Безусловно, есть желание наверстать упущенное в финале в Берлине, но я также должен получить компенсацию и за Манчестер в 2003 году. Так что, мотивация гораздо сильнее.

Проигрыш по пенальти «Милану» был очень болезненным, но поскольку тогда мне было всего 25 лет, я был довольно спокоен, потому что был уверен, что завоюю еще много кубков.

После ответного матча с «Барселоной» (0:0) в этом сезоне я, конечно, был очень рад. Однако я не праздновал слишком долго, потому как знаю, что в определенный момент ты либо выигрываешь трофей, либо разочаровываешься. Так как я был разочарован много раз, для начала я хочу победить, прежде чем позволить себе отпраздновать.

Это много бы значило для меня. Это была бы самая большая радость в моей карьере наряду с выигрышем чемпионата мира в 2006 году, потому что это стало бы для меня наградой – концом очень трудного пути, проложенного храбростью, упорством и тяжелой работой.

Я всегда хотел выиграть Лигу чемпионов, и я всегда был уверен, что смогу сделать это вместе с моей командой, болельщиками, партнерами.

Это было бы прекрасно. Мы сможем поговорить об этом, если это произойдет», – сказал Буффон.

Матч «Ювентус» – «Монако» состоится во вторник, 9 мая, и начнется в 21:45 по московскому времени.