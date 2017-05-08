Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Буффон: «Я всегда хотел выиграть Лигу чемпионов, и всегда верил, что смогу сделать это»

    Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон накануне ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с «Монако» (первая встреча – 2:0) заявил, что всегда мечтал победить в самом престижном европейском клубном турнире.

    Напомним, 39-летний страж ворот в составе «бьянконери» принимал участие в двух финалах и в обоих потерпел поражение – в 2003 году в Манчестере от «Милана» (0:0, 2:3 – по пенальти), а в 2015 в Берлине от «Барселоны» (1:3).

    «Безусловно, есть желание наверстать упущенное в финале в Берлине, но я также должен получить компенсацию и за Манчестер в 2003 году. Так что, мотивация гораздо сильнее.

    Проигрыш по пенальти «Милану» был очень болезненным, но поскольку тогда мне было всего 25 лет, я был довольно спокоен, потому что был уверен, что завоюю еще много кубков.

    После ответного матча с «Барселоной» (0:0) в этом сезоне я, конечно, был очень рад. Однако я не праздновал слишком долго, потому как знаю, что в определенный момент ты либо выигрываешь трофей, либо разочаровываешься. Так как я был разочарован много раз, для начала я хочу победить, прежде чем позволить себе отпраздновать.

    Это много бы значило для меня. Это была бы самая большая радость в моей карьере наряду с выигрышем чемпионата мира в 2006 году, потому что это стало бы для меня наградой – концом очень трудного пути, проложенного храбростью, упорством и тяжелой работой.

    Я всегда хотел выиграть Лигу чемпионов, и я всегда был уверен, что смогу сделать это вместе с моей командой, болельщиками, партнерами.

    Это было бы прекрасно. Мы сможем поговорить об этом, если это произойдет», – сказал Буффон.

    Матч «Ювентус» – «Монако» состоится во вторник, 9 мая, и начнется в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.05.2017 22:50
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +243

      Loxxam 9 мая 2017, 16:53

      Желаем удачи! А то Реал надоел уже

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 мая 2017, 10:58

      Давай Юве!!! Удачи Буффонище!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 9 мая 2017, 06:29

      Юве фаворит нынешнего финала, удачи Буффону и команде

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov 9 мая 2017, 00:13

      У Юве есть все шансы порадовать Буффона!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 9 мая 2017, 00:07

      Удачи Буффон

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 8 мая 2017, 23:51

      Буффонище !,удачи тебе !!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1450

      Sedoi_Goblin 8 мая 2017, 23:07

      ДжиДжи! Я всеми конечностями За! Давайте-вперёд! Проценты с давних пор уже созрели!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11