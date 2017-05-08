Тарханов заявил, что «Урал» не смог психологически подготовиться к игре с «Крыльями Советов» после проигрыша в финале Кубка России

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов после матча 27-го тура РФПЛ с «Крыльями Советов» (1:3) подчеркнул, что екатеринбуржцы не сумели психологически подготовиться к сегодняшнему поединку после проигранного «Локомотиву» финалу Кубка России, состоявшегося на прошлой неделе. Специалист также отметил большое количество ошибок у своих подопечных.

«После поражения в финале Кубка России не подошли к прошедшей игре психологически. Мы говорили, что нельзя допускать длинные передачи в исполнении соперника, в итоге все пропущенные мячи – забросы за спину и выходы один на один. И ошибка вратаря присутствовала, и в целом всей обороны. Много ошибались, хотя в первом тайме у соперника моментов не было», – сказал Тарханов в эфире телеканала «Наш футбол».