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    Тарханов заявил, что «Урал» не смог психологически подготовиться к игре с «Крыльями Советов» после проигрыша в финале Кубка России

    Главный тренер «Урала» Александр Тарханов после матча 27-го тура РФПЛ с «Крыльями Советов» (1:3) подчеркнул, что екатеринбуржцы не сумели психологически подготовиться к сегодняшнему поединку после проигранного «Локомотиву» финалу Кубка России, состоявшегося на прошлой неделе. Специалист также отметил большое количество ошибок у своих подопечных.

    «После поражения в финале Кубка России не подошли к прошедшей игре психологически. Мы говорили, что нельзя допускать длинные передачи в исполнении соперника, в итоге все пропущенные мячи – забросы за спину и выходы один на один. И ошибка вратаря присутствовала, и в целом всей обороны. Много ошибались, хотя в первом тайме у соперника моментов не было», – сказал Тарханов в эфире телеканала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.05.2017 17:16
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +160

      виктоша 9 мая 2017, 12:53

      Для Локомотива силы берегут.

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 8 мая 2017, 20:34

      После таких матчей Урала появляется желание, чтобы Урал напрямую покинул РФПЛ! Жаль запас очков позволяет "попасть" только в переходные матчи!

      1
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > Serjoga 8 мая 2017, 22:57

      такой урал енисей точно чпокнет

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > himik2-62 8 мая 2017, 23:02

      И не только Енисей!

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 8 мая 2017, 18:27

      Сказки Мастера-Фломастера...

      0
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