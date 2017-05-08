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    Неймар повздорил на тренировке с помощником Энрике

    Между нападающим «Барселоны» Неймаром и помощником главного тренера каталонского клуба Луиса Энрике Хуаном Карлосом Унсуэ произошел конфликт.

    Сообщается, что инцидент случился во время одной из тренировок сине-гранатовых. Причиной стало то, что бразилец с недовольством отреагировал на указания тренера. В результате Унсуэ раскритиковал форварда за его поведение и призвал сконцентрироваться на футболе.

    В нынешнем сезоне чемпионата Испании Неймар забил десять голов и сделал девять результативных передач в 28 матчах.

    Источник: Mundodeportivo

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    08.05.2017 15:50
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -130

      калач 8 мая 2017, 20:51

      стата за сезон как у Акинфенвы

      0
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 8 мая 2017, 20:45

      Унсуэ прав на 100 %, Неймар расхлябан, запарывает массу перспективных атак, передерживает мяч, жаден, потерял стабильность. Его надо пороть и регулярно, он Барсе нужен, но другим.

      1
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 8 мая 2017, 19:41

      Тут вам сказку читают на ночь, не надо так реагировать ))

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      Рейтинг: +173

      Max Urbanov 8 мая 2017, 17:11

      Если это правда, то Неймар рано стад себе позволять такое! Ты еще не стал звездой в Европе и не стал игроком клуба, без которого клубу было бы тяжело. Неймар ты еще щенок по сравнению с Мессии и Суаресом!

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