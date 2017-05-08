Неймар повздорил на тренировке с помощником Энрике

Между нападающим «Барселоны» Неймаром и помощником главного тренера каталонского клуба Луиса Энрике Хуаном Карлосом Унсуэ произошел конфликт.

Сообщается, что инцидент случился во время одной из тренировок сине-гранатовых. Причиной стало то, что бразилец с недовольством отреагировал на указания тренера. В результате Унсуэ раскритиковал форварда за его поведение и призвал сконцентрироваться на футболе.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Неймар забил десять голов и сделал девять результативных передач в 28 матчах.