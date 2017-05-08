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    Комбаров хочет установить рекорд по количеству набранных очков в РФПЛ

    Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров дал понять, что московский клуб не утратил мотивации на оставшиеся матчи чемпионата. Напомним, что красно-белые уже гарантировали себе победу в РФПЛ.

    – Останется ли у команды мотивация на концовку чемпионата? Все-таки он продолжается.

    – Конечно. У нас есть возможность установить рекорд – заработать максимальное количество очков в чемпионате. Для команды это серьезная мотивация.

    – Именно «Терек», обыграв «Зенит», помог «Спартаку» оформить чемпионство. С южанами вам играть последний домашний матч. Символично?

    – Обязательно позвоню и напишу своим друзьям, которые играют в «Тереке». Олегу Иванову. Выскажу слова благодарности, что они добились очень тяжелой победы. Поздравлю с этим.

    – Чем вам запомнится этот сезон, если не говорить о чемпионстве?

    – Если честно, было очень много моментов, которые мне запомнились. Не только те, что касаются игры. Много таких моментов происходило в раздевалке, в тренировочном процессе. Конечно, этот сезон я всегда буду вспоминать с теплотой, потому что он стал для нас чемпионским. Это история. Сегодня лично для меня и для всех поклонников «Спартака» великий день.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.05.2017 14:06
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 8 мая 2017, 17:45

      Выиграйте оставшие матчи!!!!!!!! Докажите в этом Чемпионате вы лучшие!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 8 мая 2017, 15:28

      - если учесть, что мутко - ставленник вовы, а вова - друг рамзана, то можно прогнозировать итог матча!),НО!, если учесть, что у вовы "последний срок", то исход матча будет в пользу Спартака!, не торопитесь "минусовать", лучше напишите в личку, я вам всё по полочкам разложу!Всем удачи и здоровья!, а накануне Дня Великой Победы - Всем вашим дедам и прадедам!...Да простят меня женщины!

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      Рейтинг: +18

      Intermilano161 > кеша_КБ 8 мая 2017, 16:55

      Причем тут вообще Вова? Ха-ха

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      Рейтинг: +1137

      MDAR 8 мая 2017, 14:39

      Только вперед.

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