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Комбаров хочет установить рекорд по количеству набранных очков в РФПЛ

8 мая 2017, 14:06
4

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров дал понять, что московский клуб не утратил мотивации на оставшиеся матчи чемпионата. Напомним, что красно-белые уже гарантировали себе победу в РФПЛ.

– Останется ли у команды мотивация на концовку чемпионата? Все-таки он продолжается.

– Конечно. У нас есть возможность установить рекорд – заработать максимальное количество очков в чемпионате. Для команды это серьезная мотивация.

– Именно «Терек», обыграв «Зенит», помог «Спартаку» оформить чемпионство. С южанами вам играть последний домашний матч. Символично?

– Обязательно позвоню и напишу своим друзьям, которые играют в «Тереке». Олегу Иванову. Выскажу слова благодарности, что они добились очень тяжелой победы. Поздравлю с этим.

– Чем вам запомнится этот сезон, если не говорить о чемпионстве?

– Если честно, было очень много моментов, которые мне запомнились. Не только те, что касаются игры. Много таких моментов происходило в раздевалке, в тренировочном процессе. Конечно, этот сезон я всегда буду вспоминать с теплотой, потому что он стал для нас чемпионским. Это история. Сегодня лично для меня и для всех поклонников «Спартака» великий день.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Комбаров Дмитрий
Комментарии (4)
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MDAR
1494243577
Только вперед.
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кеша_КБ
1494246522
- если учесть, что мутко - ставленник вовы, а вова - друг рамзана, то можно прогнозировать итог матча!),НО!, если учесть, что у вовы "последний срок", то исход матча будет в пользу Спартака!, не торопитесь "минусовать", лучше напишите в личку, я вам всё по полочкам разложу!Всем удачи и здоровья!, а накануне Дня Великой Победы - Всем вашим дедам и прадедам!...Да простят меня женщины!
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Mahone
1494254722
Выиграйте оставшие матчи!!!!!!!! Докажите в этом Чемпионате вы лучшие!!!!!!
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