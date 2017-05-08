Комбаров хочет установить рекорд по количеству набранных очков в РФПЛ

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров дал понять, что московский клуб не утратил мотивации на оставшиеся матчи чемпионата. Напомним, что красно-белые уже гарантировали себе победу в РФПЛ.

– Останется ли у команды мотивация на концовку чемпионата? Все-таки он продолжается.

– Конечно. У нас есть возможность установить рекорд – заработать максимальное количество очков в чемпионате. Для команды это серьезная мотивация.

– Именно «Терек», обыграв «Зенит», помог «Спартаку» оформить чемпионство. С южанами вам играть последний домашний матч. Символично?

– Обязательно позвоню и напишу своим друзьям, которые играют в «Тереке». Олегу Иванову. Выскажу слова благодарности, что они добились очень тяжелой победы. Поздравлю с этим.

– Чем вам запомнится этот сезон, если не говорить о чемпионстве?

– Если честно, было очень много моментов, которые мне запомнились. Не только те, что касаются игры. Много таких моментов происходило в раздевалке, в тренировочном процессе. Конечно, этот сезон я всегда буду вспоминать с теплотой, потому что он стал для нас чемпионским. Это история. Сегодня лично для меня и для всех поклонников «Спартака» великий день.