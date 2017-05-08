Эль-Шаарави: «Три последние матча станут определяющими для «Ромы»

Нападающий «Ромы» Стефан Эль-Шаарави после победы над «Миланом» в выездном матче 35-го тура итальянской Серии А заявил, что главная игра сезона для его команды впереди.

«В матче против «Ювентуса» мы должны будем показать, что разрыв между нами не столь велик. Мы знаем, в каком состоянии сейчас находятся туринцы, но против них всегда следует играть очень внимательно.

Три оставшихся матча в чемпионате станут определяющими для нас. «Рома» заслуживает второго места», – сказал Эль-Шаарави.

Матч 35-го тура итальянской Серии А «Милан» – «Рома» закончился со счетом 1:4.