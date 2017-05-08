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    Эль-Шаарави: «Три последние матча станут определяющими для «Ромы»

    Нападающий «Ромы» Стефан Эль-Шаарави после победы над «Миланом» в выездном матче 35-го тура итальянской Серии А заявил, что главная игра сезона для его команды впереди.

    «В матче против «Ювентуса» мы должны будем показать, что разрыв между нами не столь велик. Мы знаем, в каком состоянии сейчас находятся туринцы, но против них всегда следует играть очень внимательно.

    Три оставшихся матча в чемпионате станут определяющими для нас. «Рома» заслуживает второго места», – сказал Эль-Шаарави.

    Матч 35-го тура итальянской Серии А «Милан» – «Рома» закончился со счетом 1:4.

    Источник: Tuttomercatoweb

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    08.05.2017 08:06
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      Дополнительная минута 8 мая 2017, 13:28

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