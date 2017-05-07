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    Дмитрий Комбаров ждал чемпионства «Спартака» всю жизнь

    Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров заявил, что ждал чемпионства московского клуба всю жизнь.

    Напомним, сегодня впервые с 2001 года красно-белые досрочно обеспечили себе звание сильнейшего клуба РФПЛ.

    – Расскажите, как отмечаете чемпионство, где встретили это известие?

    – С семьей и с друзьями нахожусь за городом. У нас собралась большая спартаковская компания. Это чемпионство – наша общая победа с фанатами «Спартака», и я ждал ее всю свою жизнь.

    – Слезы не навернулись, потому что у многих болельщиков они сейчас наворачиваются?

    – Навернулись.

    «Спартак» – чемпион! Спустя 16 лет они сделали это

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.05.2017 22:11
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 8 мая 2017, 20:49

      Спартак - ЧЕМПИОН!!!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 8 мая 2017, 04:56

      Чемпионы епта

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +140

      fediy2009 7 мая 2017, 22:32

      ТОЛЬКО СПАРТАК....СПАРТАК НАВСЕГДА....

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2439

      docndoc 7 мая 2017, 22:29

      Всей команде и тренеру - Gracia, бл"ть))))!!!!!!!!!!

      2
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      Рейтинг: +126

      ТАРО 7 мая 2017, 22:25

      Очень долго ждал этого. Спасибо большое за такие эмоции. Спартак чемпион!!!!!!!!!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 7 мая 2017, 22:23

      Не только ты ждал Дима) его вся красно-белая армия болельщиков Спартака ждала по все стране))

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 7 мая 2017, 22:18

      Мечты сбываются.

      3
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      Рейтинг: +3479

      Fancyfall 7 мая 2017, 22:17

      ура! спасибо! Мы Чемпионы!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +156

      roma33rus 7 мая 2017, 22:15

      Спасибо!Спартак-Чемпион!!!

      2
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