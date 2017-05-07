Дмитрий Комбаров ждал чемпионства «Спартака» всю жизнь

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров заявил, что ждал чемпионства московского клуба всю жизнь.

Напомним, сегодня впервые с 2001 года красно-белые досрочно обеспечили себе звание сильнейшего клуба РФПЛ.

– Расскажите, как отмечаете чемпионство, где встретили это известие?

– С семьей и с друзьями нахожусь за городом. У нас собралась большая спартаковская компания. Это чемпионство – наша общая победа с фанатами «Спартака», и я ждал ее всю свою жизнь.

– Слезы не навернулись, потому что у многих болельщиков они сейчас наворачиваются?

– Навернулись.

«Спартак» – чемпион! Спустя 16 лет они сделали это