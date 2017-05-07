Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Манчестер Сити» предложил «Ювентусу» 50 миллионов за Сандро

    Защитник «Ювентуса» Алекс Сандро может сменить команду в период летнего окна переходов. Издание Mirror сообщает о том, что английский «Манчестер Сити» сделал туринскому клубу предложение по продаже футболиста за 50 миллионов фунтов.

    В нынешнем сезоне 26-летний бразилец принял участие в 39-ти играх всех турниров, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 30 миллионов евро. Команда Массимилиано Аллегри лидирует в чемпионской гонке чемпионата Италии. 9-го мая «Ювентус» примет «Монако» в рамках ответной встречи полуфинальной стадии Лиги чемпионов. В первом матче «бьянконери» одержали победу со счетом 2:0.

    Источник: The Sun

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.05.2017 12:45
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • Читайте нас: 
    11