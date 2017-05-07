«Манчестер Сити» предложил «Ювентусу» 50 миллионов за Сандро

Защитник «Ювентуса» Алекс Сандро может сменить команду в период летнего окна переходов. Издание Mirror сообщает о том, что английский «Манчестер Сити» сделал туринскому клубу предложение по продаже футболиста за 50 миллионов фунтов.

В нынешнем сезоне 26-летний бразилец принял участие в 39-ти играх всех турниров, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 30 миллионов евро. Команда Массимилиано Аллегри лидирует в чемпионской гонке чемпионата Италии. 9-го мая «Ювентус» примет «Монако» в рамках ответной встречи полуфинальной стадии Лиги чемпионов. В первом матче «бьянконери» одержали победу со счетом 2:0.