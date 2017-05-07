Нападающий «Андерлехта» Теодорчик находится в сфере интересов «Ливерпуля» и «Вест Хэма»

Форвард бельгийского «Андерлехта» Лукаш Теодорчик летом может сменить команду. По информации talkSPORT, 25-летним поляком интересуются «Ливерпуль» и «Вест Хэм».

«Многие клубы держат его во внимании. Давайте сначала дождемся окончания плей-офф в чемпионате Бельгии. В любом случае, ему абсолютно необязательно уходить в другой клуб этим летом», – прокомментировал ситуацию агент игрока Марцин Кубацки.

В нынешнем сезоне нападающий сборной Польши забил 28 голов и отдал пять голевых передач в 50-ти матчах сезона. Портал Transfermarkt оценивает экс-игрока киевского «Динамо» в 12,5 миллионов евро.