Рязанцев: «Играть в «Зените-2» – мое личное решение. Здесь комфортно тренироваться, играть и восстанавливаться после травмы»

В матче 35-го тура ФНЛ «Зенит-2» обыграл «Мордовию» со счетом 3:1. В составе хозяев дебютировал экс-игрок главной команды петербургского клуба Александр Рязанцев. После матча 30-летний полузащитник рассказал о решении играть за вторую команду.
– Как вам игралось?
– Отлично!
– Время, проведенное на поле – это максимум на данный момент или можете и больше?
– Гораздо больше не могу. Это если и не максимум, то близко к этому. Думаю, с каждой игрой буду прибавлять.
– То, что вы в «Зените-2», означает, что вас до конца сезона не увидим в основной команде?
– Играть во второй команде – это мое личное решение. Вот и все. После восстановления от травмы я сразу пришел во вторую команду. Мне здесь комфортно тренироваться, играть и восстанавливаться после травмы.
– А после сезона?
– Что будет после сезона, пока не могу сказать.
– С ребятами есть взаимопонимание?
– Да, я с ними тренируюсь уже не один месяц.
Рязанцев перешел в «Зенит» в январе 2014 года из «Рубина».