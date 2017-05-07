Рязанцев: «Играть в «Зените-2» – мое личное решение. Здесь комфортно тренироваться, играть и восстанавливаться после травмы»

В матче 35-го тура ФНЛ «Зенит-2» обыграл «Мордовию» со счетом 3:1. В составе хозяев дебютировал экс-игрок главной команды петербургского клуба Александр Рязанцев. После матча 30-летний полузащитник рассказал о решении играть за вторую команду.

– Как вам игралось?

– Отлично!

– Время, проведенное на поле – это максимум на данный момент или можете и больше?

– Гораздо больше не могу. Это если и не максимум, то близко к этому. Думаю, с каждой игрой буду прибавлять.

– То, что вы в «Зените-2», означает, что вас до конца сезона не увидим в основной команде?

– Играть во второй команде – это мое личное решение. Вот и все. После восстановления от травмы я сразу пришел во вторую команду. Мне здесь комфортно тренироваться, играть и восстанавливаться после травмы.

– А после сезона?

– Что будет после сезона, пока не могу сказать.

– С ребятами есть взаимопонимание?

– Да, я с ними тренируюсь уже не один месяц.

Рязанцев перешел в «Зенит» в январе 2014 года из «Рубина».