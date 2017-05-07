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    Рязанцев: «Играть в «Зените-2» – мое личное решение. Здесь комфортно тренироваться, играть и восстанавливаться после травмы»

    В матче 35-го тура ФНЛ «Зенит-2» обыграл «Мордовию» со счетом 3:1. В составе хозяев дебютировал экс-игрок главной команды петербургского клуба Александр Рязанцев. После матча 30-летний полузащитник рассказал о решении играть за вторую команду.

    – Как вам игралось?

    – Отлично!

    – Время, проведенное на поле – это максимум на данный момент или можете и больше?

    – Гораздо больше не могу. Это если и не максимум, то близко к этому. Думаю, с каждой игрой буду прибавлять.

    – То, что вы в «Зените-2», означает, что вас до конца сезона не увидим в основной команде?

    – Играть во второй команде – это мое личное решение. Вот и все. После восстановления от травмы я сразу пришел во вторую команду. Мне здесь комфортно тренироваться, играть и восстанавливаться после травмы.

    – А после сезона?

    – Что будет после сезона, пока не могу сказать.

    – С ребятами есть взаимопонимание?

    – Да, я с ними тренируюсь уже не один месяц.

    Рязанцев перешел в «Зенит» в январе 2014 года из «Рубина».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.05.2017 00:46
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 7 мая 2017, 08:07

      Почему бы и нет,за теже деньги)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8019

      nik55 7 мая 2017, 07:33

      растет на глазах

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 7 мая 2017, 06:08

      Да Санька,ты не прогадал,уйдя за комфортом..))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -45

      stream15 7 мая 2017, 02:01

      Там ему и место.

      0
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      Рейтинг: +30

      Yordan Lechkov > stream15 7 мая 2017, 06:40

      Был лидером Рубина, теперь лидер Зенита-2, ха Отлично!

      0
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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU > Yordan Lechkov 22 мая 2017, 13:41

      Там лидер Зырянов. Рязанцев так, на подхвате))

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