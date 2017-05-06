Бенитес: «Думаю, что буду тренировать «Ньюкасл» и через 10 лет, но сперва надо поговорить с владельцем»

Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес рассказал о планах на будущее.

«Лучшим временем в моей тренерской карьере был первый сезон с «Ливерпулем». Не было никаких проблем, и я чувствовал себя великолепно, потому что мог концентрироваться только на футболе. Надеюсь, что и с «Ньюкаслом» у меня все будет хорошо, и люди будут довольны результатами. Сейчас я думаю, что буду тренировать команду и через 10 лет, но сперва надо поговорить с Майком Эшли о дальнейших делах клуба», – сказал испанец.

Перед последним туром регулярного сезона Чемпионшипа «сороки» занимают второе место в турнирной таблице, отставая от «Брайтона» на один балл.