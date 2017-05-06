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  • Семак: «Каждая игра прибавляет «Уфе» количество болельщиков. На улице ко мне подходят за селфи и автографом»

Семак: «Каждая игра прибавляет «Уфе» количество болельщиков. На улице ко мне подходят за селфи и автографом»

6 мая 2017, 21:01
4

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак рассказал об интересе к спорту в городе.

– Между «Уфой» и «Салаватом Юлаевым» есть соперничество за зрителя, как это происходит в Казани?

– Я не думаю, что такие крупные города, как Казань и Уфа, думают о таком соперничестве своих клубов. Для всех хватит места, кто хочет переживать за любимую команду. Лично для меня никогда не было такого соперничества. Я очень люблю хоккей и с удовольствием смотрю матчи «Ак Барса», в Уфе даже успел побывать на играх «Салавата». С большим интересом слежу за хоккеем, ведь это тоже интересный командный вид спорта, не призываю никого ходить только на футбол. Конечно, уровень комфорта на хоккее повыше независимо от климатических условий. В этом есть свой плюс, в отличие от футбола.

– Но Уфа становится футбольным городом? Вы это ощущаете?

– Да, хоть у «Уфы» и не такая большая история, но клуб узнаваем, команда двигается и только на пути к становлению, растет. Каждая игра прибавляет нам количество болельщиков. А на улице так бывает, что ко мне подходят за селфи и автографом.

Семак возглавил «Уфу» в декабре 2016 года. Под руководством 41-летнего специалиста команда занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: БИЗНЕС Online
Россия. Премьер-лига Уфа Семак Сергей
Комментарии (4)
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Путник 13
1494096454
Сергей молодец ...очень рад за него ..достойный человек и футболист..
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shurik45
1494096760
Сергей Богданович,да и страна вас так-то вся знает ,не только Уфа. Успехов вам ,в вашем не легком деле.
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Аскорбин
1494097447
Респект Сергею и удачи.Питер тебя поддерживает.
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OfaZavr
1494141454
Удачи Богданычу!
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