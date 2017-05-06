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    Семак: «Каждая игра прибавляет «Уфе» количество болельщиков. На улице ко мне подходят за селфи и автографом»

    Главный тренер «Уфы» Сергей Семак рассказал об интересе к спорту в городе.

    – Между «Уфой» и «Салаватом Юлаевым» есть соперничество за зрителя, как это происходит в Казани?

    – Я не думаю, что такие крупные города, как Казань и Уфа, думают о таком соперничестве своих клубов. Для всех хватит места, кто хочет переживать за любимую команду. Лично для меня никогда не было такого соперничества. Я очень люблю хоккей и с удовольствием смотрю матчи «Ак Барса», в Уфе даже успел побывать на играх «Салавата». С большим интересом слежу за хоккеем, ведь это тоже интересный командный вид спорта, не призываю никого ходить только на футбол. Конечно, уровень комфорта на хоккее повыше независимо от климатических условий. В этом есть свой плюс, в отличие от футбола.

    – Но Уфа становится футбольным городом? Вы это ощущаете?

    – Да, хоть у «Уфы» и не такая большая история, но клуб узнаваем, команда двигается и только на пути к становлению, растет. Каждая игра прибавляет нам количество болельщиков. А на улице так бывает, что ко мне подходят за селфи и автографом.

    Семак возглавил «Уфу» в декабре 2016 года. Под руководством 41-летнего специалиста команда занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    06.05.2017 21:01
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 мая 2017, 10:17

      Удачи Богданычу!

      0
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 6 мая 2017, 22:04

      Респект Сергею и удачи.Питер тебя поддерживает.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 6 мая 2017, 21:52

      Сергей Богданович,да и страна вас так-то вся знает ,не только Уфа. Успехов вам ,в вашем не легком деле.

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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 6 мая 2017, 21:47

      Сергей молодец ...очень рад за него ..достойный человек и футболист..

      4
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