Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • РФПЛ. ЦСКА в гостях победил «Амкар» и поднялся на второе место

РФПЛ. ЦСКА в гостях победил «Амкар» и поднялся на второе место

6 мая 2017, 15:52
11

В поединке 27-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА на выезде оказался сильнее «Амкара». Встреча, состоявшаяся сегодня на стадионе «Звезда» в Перми, завершилась в пользу армейцев со счетом 2:0. Голами отметились Федор Чалов и Бибрас Натхо.

Таким образом, ЦСКА набрал 53 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице, опередив «Зенит». «Амкар» с 34 баллами остался на девятой позиции.

Чемпионат России. РФПЛ. 27-й тур

Амкар (Пермь) – ЦСКА (Москва) – 0:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Чалов, 60; 0:2 – Натхо, 65.

Амкар: Хомич, Идову, Конде, Занев, Зайцев, Гиголаев (Салугин, 79), Милькович, Костюков, (Баланович, 46) Гол, Комолов (Гасилин, 65), Бодул.

ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий (Васин, 19), Игнашевич, В. Березуцкий, Щенников, Фернандес, Вернблум, Натхо, Головин, Витиньо (Миланов, 88), Чалов (Ионов, 72).

Предупреждения: Зайцев, 36; Конде, 65; Салугин, 90.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь ЦСКА
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
dddolphin
1494075205
Надеемся на Терек теперь
Ответить
VVM1964
1494075231
ЦСКА С ПОБЕДОЙ , ЖДЕМ ОСЕЧКИ ЗЕНИТА .
Ответить
Decorhome
1494075577
Гонка стихийно продолжается
Ответить
NEON-SM
1494075589
цска конечно по игре был лучшм
Ответить
DUMOH
1494075658
Логичная победа,счет по игре
Ответить
serppion
1494076039
Не люблю коней, но доволен исходом. Потому как еще больше я не терплю Зенит. Точнее, разных там дзюбишек, кокошек.
Ответить
turist82
1494076564
Футбол в Перми не нужен никому видимо... ЦСКА приехал а у них стадион пустой ((( У нас в Тюмени на зенит - аншлаг помню собрался. аж на крышах домов соседних толпами стояли
Ответить
Boniel+
1494076584
ЦСКА с победой!Но с такой игрой в Европе делать нечего.Кроме позора других оценок не будет.Ионов вышел всего на 20 минут и успел загубить два голевых момента.Головин продолжает убивать футбол своей бездарностью.И далее по списку....!Ну,если команда не умеет ввести мяч из-за боковой и при этом его не потерять.И это происходит во всех играх.Обратите внимание!Если Гинер не купит 5-7 достойных ребят,то можно смело ставить крест на команде.
Ответить
DUMOH
1494085663
Хоть я и болельщик ЦСКА,но с такой игрой в ЛЧ делать нечего...Попадание в ЛЧ,конечно же,даст дополнительные финансы(которые очень нужны),но вот потратит ли их Гинер на покупку игроков-это вопрос...
Ответить
Главные новости
Мусиала едва не умер во время матча
20:16
«Все вопросы Игдисамову»: Баринов – о потере места в основе ЦСКА
19:38
2
Игдисамов прокомментировал трудную победу ЦСКА над «Факелом»
19:03
1
«Олимпиакос» отказался от Угальде: известна причина
18:42
3
РПЛ. ЦСКА победил «Факел» благодаря пенальти (1:0)
18:13
23
«Спартак» выработал позицию по трансферу Пиняева
17:57
9
Назван клуб РПЛ, где могут оказаться Слуцкий и Дзюба
17:41
3
«Шанхай Шэньхуа» выиграл второй матч подряд после отставки Слуцкого
16:58
7
Джорджина будет получать почти 10 миллионов рублей в месяц в случае развода с Роналду
16:41
10
«Локомотиву» не продали футболиста сборной Армении
16:29
2
Все новости
Все новости
Тороп – об игре ЦСКА: «Тенденции не очень хорошие»
19:54
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Ахмат»: 15 августа 2026
19:37
Тренер «Факела» оценил поражение от ЦСКА
19:23
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Факел» голы и лучшие моменты (Видео)
18:10
2
Назван клуб РПЛ, где могут оказаться Слуцкий и Дзюба
17:41
3
«Он в своем мире»: выявлен игрок «Зенита», у которого потухли глаза
17:29
4
Игрок «Родины» попросился в сборную России после хет-трика
17:20
6
В «Крыльях Советов» раскрыли неожиданное прозвище Рассказова
16:50
2
«Локомотиву» не продали футболиста сборной Армении
16:29
2
ВидеоОбзор матча «Родина» – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
15:53
РПЛ. «Родина» упустила победу над «Акроном» – 3:3
15:53
20
Оздоев: «Чемпионат Греции сильнее РПЛ»
15:44
5
Новая информация о поиске «Спартаком» вингера
15:30
16
ФотоКарпин посетил матч аутсайдеров РПЛ
15:15
9
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Факел»: 15 августа 2026
15:05
1
Гусев ответил, есть ли у Тюкавина мотивация выступать за «Динамо»
14:54
Глава РЖД принял решение по трансферу Карпукаса в «Зенит»
14:39
20
Тикнизян отказал топ-клубу РПЛ ради «Олимпиакоса»
14:32
9
«Локомотив» продаст Батракова «Галатасараю», но при одном условии
14:20
9
Глава РЖД определился с будущим Галактионова в «Локомотиве»
14:12
4
«Динамо» предложило 6 миллионов за чилийского вингера
13:57
3
Команде академии «Спартака» запретили участвовать в кубке Глушакова
13:45
11
Орлов уличил игроков «Зенита» в непрофессионализме
13:34
3
Глава РЖД прибыл на базу «Локомотива» для обсуждения трансферов Батракова и Карпукаса
13:19
6
Кириченко назвал российских футболистов, способных заиграть в Европе
13:08
4
Даку высказался о дебюте за «Спартак»
12:40
11
«Зенит» объявил об уходе игрока в «Крылья Советов»
12:08
12
Гусев раскрыл клуб, который предлагал ему контракт после ухода из «Динамо»
11:59
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+