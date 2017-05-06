РФПЛ. ЦСКА в гостях победил «Амкар» и поднялся на второе место

В поединке 27-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА на выезде оказался сильнее «Амкара». Встреча, состоявшаяся сегодня на стадионе «Звезда» в Перми, завершилась в пользу армейцев со счетом 2:0. Голами отметились Федор Чалов и Бибрас Натхо.

Таким образом, ЦСКА набрал 53 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице, опередив «Зенит». «Амкар» с 34 баллами остался на девятой позиции.

Чемпионат России. РФПЛ. 27-й тур

Амкар (Пермь) – ЦСКА (Москва) – 0:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Чалов, 60; 0:2 – Натхо, 65.

Амкар: Хомич, Идову, Конде, Занев, Зайцев, Гиголаев (Салугин, 79), Милькович, Костюков, (Баланович, 46) Гол, Комолов (Гасилин, 65), Бодул.

ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий (Васин, 19), Игнашевич, В. Березуцкий, Щенников, Фернандес, Вернблум, Натхо, Головин, Витиньо (Миланов, 88), Чалов (Ионов, 72).

Предупреждения: Зайцев, 36; Конде, 65; Салугин, 90.

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