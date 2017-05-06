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    РФПЛ. ЦСКА в гостях победил «Амкар» и поднялся на второе место

    В поединке 27-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА на выезде оказался сильнее «Амкара». Встреча, состоявшаяся сегодня на стадионе «Звезда» в Перми, завершилась в пользу армейцев со счетом 2:0. Голами отметились Федор Чалов и Бибрас Натхо.

    Таким образом, ЦСКА набрал 53 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице, опередив «Зенит». «Амкар» с 34 баллами остался на девятой позиции.

    Чемпионат России. РФПЛ. 27-й тур

    Амкар (Пермь) – ЦСКА (Москва) – 0:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Чалов, 60; 0:2 – Натхо, 65.

    Амкар: Хомич, Идову, Конде, Занев, Зайцев, Гиголаев (Салугин, 79), Милькович, Костюков, (Баланович, 46) Гол, Комолов (Гасилин, 65), Бодул.

    ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий (Васин, 19), Игнашевич, В. Березуцкий, Щенников, Фернандес, Вернблум, Натхо, Головин, Витиньо (Миланов, 88), Чалов (Ионов, 72).

    Предупреждения: Зайцев, 36; Конде, 65; Салугин, 90.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.05.2017 15:52
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1339

      DUMOH 6 мая 2017, 18:47

      Хоть я и болельщик ЦСКА,но с такой игрой в ЛЧ делать нечего...Попадание в ЛЧ,конечно же,даст дополнительные финансы(которые очень нужны),но вот потратит ли их Гинер на покупку игроков-это вопрос...

      0
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      Рейтинг: +112

      Boniel+ 6 мая 2017, 16:16

      ЦСКА с победой!Но с такой игрой в Европе делать нечего.Кроме позора других оценок не будет.Ионов вышел всего на 20 минут и успел загубить два голевых момента.Головин продолжает убивать футбол своей бездарностью.И далее по списку....!Ну,если команда не умеет ввести мяч из-за боковой и при этом его не потерять.И это происходит во всех играх.Обратите внимание!Если Гинер не купит 5-7 достойных ребят,то можно смело ставить крест на команде.

      0
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      Рейтинг: +2697

      turist82 6 мая 2017, 16:16

      Футбол в Перми не нужен никому видимо... ЦСКА приехал а у них стадион пустой ((( У нас в Тюмени на зенит - аншлаг помню собрался. аж на крышах домов соседних толпами стояли

      0
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      Рейтинг: +3795

      serppion 6 мая 2017, 16:07

      Не люблю коней, но доволен исходом. Потому как еще больше я не терплю Зенит. Точнее, разных там дзюбишек, кокошек.

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      Рейтинг: +1339

      DUMOH 6 мая 2017, 16:00

      Логичная победа,счет по игре

      0
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 6 мая 2017, 15:59

      цска конечно по игре был лучшм

      2
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 6 мая 2017, 15:59

      Гонка стихийно продолжается

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      Рейтинг: +788

      dddolphin 6 мая 2017, 15:53

      Надеемся на Терек теперь

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      Рейтинг: +788

      dddolphin > все_будет_AUDI 6 мая 2017, 16:19

      Хочется заранее решить и играть от себя, а не зависеть от Питера

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      Рейтинг: +788

      dddolphin > все_будет_AUDI 7 мая 2017, 20:54

      шесть минут осталось, Терек выигрывает )

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