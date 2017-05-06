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    Серия А. «Наполи» обыграл «Кальяри», Мертенс забил 30-й гол в сезоне

    В матче 35-го тура Серии А «Наполи» одержал победу над «Кальяри» со счетом 3:1. В составе хозяев Лоренцо Инсинье забил один мяч, Дрис Мертенс оформил дубль. Таким образом, в нынешнем сезоне на счету голландца 30 голов в матчах всех турниров. У гостей точным ударом отметился Диего Фариас.

    Команда Маурицио Сарри набрала 77 очков и временно заняла второе место, обогнав «Рому». Римский клуб проведет матч 35-го тура в воскресенье на выезде против «Милана». «Кальяри» по-прежнему находится на 12-й строчке.

    Чемпионат Италии. Серия А. 35-й тур

    Наполи – Кальяри – 3:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Мертенс, 2; 2:0 – Мертенс, 49; 3:0 – Инсинье, 67; 3:1 – Фариас, 90+2.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.05.2017 20:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +112

      kanosa 8 мая 2017, 10:57

      Он бельгиец вообще то

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      Рейтинг: +73

      Roman Viktorovich 6 мая 2017, 22:00

      3:1 это не разгром!

      0
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