Серия А. «Наполи» обыграл «Кальяри», Мертенс забил 30-й гол в сезоне

В матче 35-го тура Серии А «Наполи» одержал победу над «Кальяри» со счетом 3:1. В составе хозяев Лоренцо Инсинье забил один мяч, Дрис Мертенс оформил дубль. Таким образом, в нынешнем сезоне на счету голландца 30 голов в матчах всех турниров. У гостей точным ударом отметился Диего Фариас.

Команда Маурицио Сарри набрала 77 очков и временно заняла второе место, обогнав «Рому». Римский клуб проведет матч 35-го тура в воскресенье на выезде против «Милана». «Кальяри» по-прежнему находится на 12-й строчке.

Чемпионат Италии. Серия А. 35-й тур

Наполи – Кальяри – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Мертенс, 2; 2:0 – Мертенс, 49; 3:0 – Инсинье, 67; 3:1 – Фариас, 90+2.

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