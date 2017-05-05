Зидан: «Роналду близок к завоеванию еще одного «Золотого мяча»

Да и Буффон заслуживает ЗМ. Но как болельщик РЕАЛА хотел бы ЗМ получил Криштиану. Для того чтобы ЗМ получил Буффон, придется Ювентусу выиграть ЛЧ у РЕАЛА.А никакой болельщик РЕАЛА этого не желает.
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан выразил мнение, что по итогам 2017 года нападающий Криштиану Роналду станет обладателем «Золотого мяча». Отметим, что за свою карьеру 32-летний португалец является четырехкратным обладателем данной награды.
«Он получил много «Золотых мячей» и близок к завоеванию еще одного. В «Реале» его уважают все без исключение. Криштиану можно либо любить, либо не любить, золотой середины нет, и он об этом знает», – сказал Зидан.
В нынешнем сезоне Роналду провел за «Реал» в Примере 26 матчей, в которых забил 20 голов и сделал четыре результативных паса.