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    Зидан: «Роналду близок к завоеванию еще одного «Золотого мяча»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан выразил мнение, что по итогам 2017 года нападающий Криштиану Роналду станет обладателем «Золотого мяча». Отметим, что за свою карьеру 32-летний португалец является четырехкратным обладателем данной награды.

    «Он получил много «Золотых мячей» и близок к завоеванию еще одного. В «Реале» его уважают все без исключение. Криштиану можно либо любить, либо не любить, золотой середины нет, и он об этом знает», – сказал Зидан.

    В нынешнем сезоне Роналду провел за «Реал» в Примере 26 матчей, в которых забил 20 голов и сделал четыре результативных паса.

    Источник: ESPN

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    05.05.2017 21:39
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +617

      nelez 6 мая 2017, 13:02

      Да и Буффон заслуживает ЗМ. Но как болельщик РЕАЛА хотел бы ЗМ получил Криштиану. Для того чтобы ЗМ получил Буффон, придется Ювентусу выиграть ЛЧ у РЕАЛА.А никакой болельщик РЕАЛА этого не желает.

      0
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 6 мая 2017, 06:16

      Молодец заслужил !!!

      0
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      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 5 мая 2017, 22:22

      Голосование началось что ли?

      0
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      Рейтинг: +259

      pzdc. > САНЁК17 5 мая 2017, 22:43

      Давно. Ты ещё не проголосовал ?! =)

      0
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      Рейтинг: +259

      pzdc. 5 мая 2017, 22:12

      Если Юве забьет и сядет в обороне, то всё кердык)
      Шансы упадут)

      Буффону б и ЗМ и ЛЧ.
      Тогда смело мог бы закончить карьеру.

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 5 мая 2017, 22:03

      Рон этот сезон проводит очень круто, но хотелось бы его видеть на поле более часто, ибо даже Рон к сожалению не вечен и тот же гном... А игрой этих двух великих игроков охото наслаждаться ещё и ещё, ни один десяток лет...

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 5 мая 2017, 22:02

      хоть и болею за реал и в особенности за Зидана, но хочу что бы ЛЧ выиграл Юве и ЗМ отдали Буффону... он его сполна заслужил и достоин как ни кто другой....

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      Рейтинг: +824

      dzhanavar > RedGreenHooligan 5 мая 2017, 22:28

      Буффон это заслужил...

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      Рейтинг: +3075

      BAIv 5 мая 2017, 21:43

      Юве если сделает чудо то и кристинку без мяча оставят, при другом раскладе да мяч ему отдадут

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