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  • Зидан: «Роналду близок к завоеванию еще одного «Золотого мяча»

Зидан: «Роналду близок к завоеванию еще одного «Золотого мяча»

5 мая 2017, 21:39
9

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан выразил мнение, что по итогам 2017 года нападающий Криштиану Роналду станет обладателем «Золотого мяча». Отметим, что за свою карьеру 32-летний португалец является четырехкратным обладателем данной награды.

«Он получил много «Золотых мячей» и близок к завоеванию еще одного. В «Реале» его уважают все без исключение. Криштиану можно либо любить, либо не любить, золотой середины нет, и он об этом знает», – сказал Зидан.

В нынешнем сезоне Роналду провел за «Реал» в Примере 26 матчей, в которых забил 20 голов и сделал четыре результативных паса.

Источник: ESPN
Испания. Примера Реал Роналду Криштиану Зидан Зинедин
Комментарии (9)
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BAIv
1494009805
Юве если сделает чудо то и кристинку без мяча оставят, при другом раскладе да мяч ему отдадут
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RedGreenHooligan
1494010946
хоть и болею за реал и в особенности за Зидана, но хочу что бы ЛЧ выиграл Юве и ЗМ отдали Буффону... он его сполна заслужил и достоин как ни кто другой....
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ivanthebest
1494010997
Рон этот сезон проводит очень круто, но хотелось бы его видеть на поле более часто, ибо даже Рон к сожалению не вечен и тот же гном... А игрой этих двух великих игроков охото наслаждаться ещё и ещё, ни один десяток лет...
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pzdc.
1494011570
Если Юве забьет и сядет в обороне, то всё кердык) Шансы упадут) Буффону б и ЗМ и ЛЧ. Тогда смело мог бы закончить карьеру.
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САНЁК17
1494012175
Голосование началось что ли?
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NEMETSRUS
1494040599
Молодец заслужил !!!
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nelez
1494064937
Да и Буффон заслуживает ЗМ. Но как болельщик РЕАЛА хотел бы ЗМ получил Криштиану. Для того чтобы ЗМ получил Буффон, придется Ювентусу выиграть ЛЧ у РЕАЛА.А никакой болельщик РЕАЛА этого не желает.
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