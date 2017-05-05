Зидан: «Роналду близок к завоеванию еще одного «Золотого мяча»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан выразил мнение, что по итогам 2017 года нападающий Криштиану Роналду станет обладателем «Золотого мяча». Отметим, что за свою карьеру 32-летний португалец является четырехкратным обладателем данной награды.

«Он получил много «Золотых мячей» и близок к завоеванию еще одного. В «Реале» его уважают все без исключение. Криштиану можно либо любить, либо не любить, золотой середины нет, и он об этом знает», – сказал Зидан.

В нынешнем сезоне Роналду провел за «Реал» в Примере 26 матчей, в которых забил 20 голов и сделал четыре результативных паса.