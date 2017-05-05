Аспас назвал поражение от «МЮ» позором

Нападающий «Сельты» Яго Аспас назвал поражение от «Манчестер Юнайтед» в первом полуфинальном матче Лиги Европы позором. По его словам, испанская команда не воспользовалась хорошими голевыми шансами у чужих ворот.

«Это настоящий позор. У нас были отличные шансы для взятия ворот, но в самый подходящий момент мы бросили играть. Да, мы уже уступали дома «Шахтеру», и у нас есть надежда, мы будем биться на «Олд Траффорд».

Еще перед матчем мы знали стиль игры соперника. Они постоянно ищут впереди Феллаини и играли на подборе. В первом тайме часть таких попыток мы не смогли прервать, и это дорого нам обошлось.

Теперь нам остается рассчитывать на ответный матч. Сегодня мы расстроены, но завтра мы будем двигаться вперед с поднятой головой. Я помню, что «Шахтер» перед ответной игрой тоже был фаворитом, как и «Юнайтед» сейчас. Но на этой стадии мы, а не Донецк», – сказал Аспас.

Первый полуфинальный матч Лиги Европы «Сельта» – «Манчестер Юнайтед» закончился со счетом 0:1.