Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Аспас назвал поражение от «МЮ» позором

    Нападающий «Сельты» Яго Аспас назвал поражение от «Манчестер Юнайтед» в первом полуфинальном матче Лиги Европы позором. По его словам, испанская команда не воспользовалась хорошими голевыми шансами у чужих ворот.

    «Это настоящий позор. У нас были отличные шансы для взятия ворот, но в самый подходящий момент мы бросили играть. Да, мы уже уступали дома «Шахтеру», и у нас есть надежда, мы будем биться на «Олд Траффорд».

    Еще перед матчем мы знали стиль игры соперника. Они постоянно ищут впереди Феллаини и играли на подборе. В первом тайме часть таких попыток мы не смогли прервать, и это дорого нам обошлось.

    Теперь нам остается рассчитывать на ответный матч. Сегодня мы расстроены, но завтра мы будем двигаться вперед с поднятой головой. Я помню, что «Шахтер» перед ответной игрой тоже был фаворитом, как и «Юнайтед» сейчас. Но на этой стадии мы, а не Донецк», – сказал Аспас.

    Первый полуфинальный матч Лиги Европы «Сельта» – «Манчестер Юнайтед» закончился со счетом 0:1.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.05.2017 06:57
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 6 мая 2017, 14:47

      сравнил шахтёр и МЮ, вообще один уровень))))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3414

      AZ > NEON-SM 11 мая 2017, 16:42

      Не фанат Шахтера и УПЛ, но Шахтер бы вынес МЮ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +338

      Sergej-74 5 мая 2017, 09:57

      походу мю идет к победе в кубке

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11