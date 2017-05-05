Романцев: «Нет ощущения, что «Спартак» станет лидером нашего футбола надолго»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев выразил мнение, что московский клуб после возможного завоевания чемпионского титула по итогам нынешнего сезона не станет лидером отечественного футбола на годы вперед.

На данный момент «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, за четыре тура до окончания турнира опережает ближайшего преследователя на восемь очков.

«Я еще до начала сезона сказал, что «Спартак» будет чемпионом. Хотя за предыдущие 16 лет таких прогнозов не давал ни разу. После поражения в Санкт-Петербурге меня еще раз спросили: «Не отказываетесь от своих слов?» Я ответил, что нет. У «Спартака» в этом сезоне очень хороший состав. Ну и традиционный козырь команды никуда не делся. Болельщики, которые поддерживают команду при любом поражении. Возможно, теперь они снова будут кричать: «Спартак» – чемпион!». 16 лет не кричали.

Есть ли основания полагать, что этот «Спартак» станет лидером нашего футбола надолго? Такого ощущения у меня нет. Николай Петрович Старостин не раз говорил мне: «Олег, защитить чемпионство гораздо сложней, чем его завоевать». И это правда. Следующий год для «Спартака» будет тяжелым», – сказал Романцев.