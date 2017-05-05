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  • Романцев: «Нет ощущения, что «Спартак» станет лидером нашего футбола надолго»

Романцев: «Нет ощущения, что «Спартак» станет лидером нашего футбола надолго»

5 мая 2017, 00:34
23

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев выразил мнение, что московский клуб после возможного завоевания чемпионского титула по итогам нынешнего сезона не станет лидером отечественного футбола на годы вперед.

На данный момент «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, за четыре тура до окончания турнира опережает ближайшего преследователя на восемь очков.

«Я еще до начала сезона сказал, что «Спартак» будет чемпионом. Хотя за предыдущие 16 лет таких прогнозов не давал ни разу. После поражения в Санкт-Петербурге меня еще раз спросили: «Не отказываетесь от своих слов?» Я ответил, что нет. У «Спартака» в этом сезоне очень хороший состав. Ну и традиционный козырь команды никуда не делся. Болельщики, которые поддерживают команду при любом поражении. Возможно, теперь они снова будут кричать: «Спартак» – чемпион!». 16 лет не кричали.

Есть ли основания полагать, что этот «Спартак» станет лидером нашего футбола надолго? Такого ощущения у меня нет. Николай Петрович Старостин не раз говорил мне: «Олег, защитить чемпионство гораздо сложней, чем его завоевать». И это правда. Следующий год для «Спартака» будет тяжелым», – сказал Романцев.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Романцев Олег
Комментарии (23)
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Ветеран17
1493938187
Если Каррера продолжит работу и произойдет усиление состава, то будет лидером.
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Дядя Серёжа
1493949353
Следующий год для «Спартака» будет тяжелым», –... А остальным будет что ли легко?
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Max Urbanov
1493949757
Ведь это хорошо! Слава богу, что у нас есть конкуренция хоть какая-то, а ни как в Германии, где из 20 сезонов чемпионами становятся 17 раз Бавария или Боруссия, в Испании Реал и Барса, а в Украине Шахтер и Динамо.
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sprint5
1493953135
время покажет
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RLoko
1493958283
Сейчас ни одна команда в России не может быть лидером надолго. Примерно 5 команд могут становиться чемпионами.
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Опорник84
1493958860
Чем больше команд в стране будет биться за первое место, тем лучше для нашего футбола! Может и уровень игроков вырастит!
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ded-53
1493959446
Полностью согласен с Романцевым, в следующем сезоне Спартаку будет очень сложно удержать титул
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77SAM
1493960086
"надолго"-это насколько ? Пусть ЭТО будет ЛЕТ ТАК НА ДЕСЯТЬ ! ! !
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Rebrova
1493960546
Но в пятёрке должен стабильно оказываться и создавать реальную конкуренцию за чемпионство. НЕ НИЖЕ!
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zigbert
1493960579
Защитить титул всегда сложнее,но есть и другие примеры, когда команда получает новый импульс психологии победителя.
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