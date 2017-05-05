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    Романцев: «Нет ощущения, что «Спартак» станет лидером нашего футбола надолго»

    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев выразил мнение, что московский клуб после возможного завоевания чемпионского титула по итогам нынешнего сезона не станет лидером отечественного футбола на годы вперед.

    На данный момент «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, за четыре тура до окончания турнира опережает ближайшего преследователя на восемь очков.

    «Я еще до начала сезона сказал, что «Спартак» будет чемпионом. Хотя за предыдущие 16 лет таких прогнозов не давал ни разу. После поражения в Санкт-Петербурге меня еще раз спросили: «Не отказываетесь от своих слов?» Я ответил, что нет. У «Спартака» в этом сезоне очень хороший состав. Ну и традиционный козырь команды никуда не делся. Болельщики, которые поддерживают команду при любом поражении. Возможно, теперь они снова будут кричать: «Спартак» – чемпион!». 16 лет не кричали.

    Есть ли основания полагать, что этот «Спартак» станет лидером нашего футбола надолго? Такого ощущения у меня нет. Николай Петрович Старостин не раз говорил мне: «Олег, защитить чемпионство гораздо сложней, чем его завоевать». И это правда. Следующий год для «Спартака» будет тяжелым», – сказал Романцев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.05.2017 00:34
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +40

      champion_cska 5 мая 2017, 11:07

      Правильное ощущение у Романцева, однако.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 5 мая 2017, 09:47

      Романцев был бы акционером Спартака, вливал бы в Спартак денежки на покупку игроков, тогда может быть и были бы лидерами надолго. Хотя кроме Баварии таких единоличных лидеров нет ни в одном чемпионате.

      0
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      Рейтинг: +100653

      zigbert 5 мая 2017, 08:02

      Защитить титул всегда сложнее,но есть и другие примеры, когда команда получает новый импульс психологии победителя.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +353

      Rebrova 5 мая 2017, 08:02

      Но в пятёрке должен стабильно оказываться и создавать реальную конкуренцию за чемпионство. НЕ НИЖЕ!

      5
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      Рейтинг: +459

      77SAM 5 мая 2017, 07:54

      "надолго"-это насколько ? Пусть ЭТО будет ЛЕТ ТАК НА ДЕСЯТЬ ! ! !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +198

      ded-53 5 мая 2017, 07:44

      Полностью согласен с Романцевым, в следующем сезоне Спартаку будет очень сложно удержать титул

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17246

      vick-north-west > ded-53 5 мая 2017, 08:11

      В 1979 Спартак через два года после очищения союзной первой лигой - стал ЧЕМПИОНОМ. А вам слабо?

      0
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      ...
      Рейтинг: +1934

      семёнычев > silver29 5 мая 2017, 11:45

      Динамо научилось выигрывать, научилось радоваться само и радовать болельщиков, а это дорогого стоит....

      У Спартака пока таких кондиций нет.... Спартак не забудет, как играют "Крылья", даже если они вылетят в ПФЛ... СПАРТАК- команда настроения, может у любого выиграть и любому проиграть....

      Не плохо бы усилиться летом, чтобы гири на ногах не висели от ЛЧ...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3197

      Опорник84 5 мая 2017, 07:34

      Чем больше команд в стране будет биться за первое место, тем лучше для нашего футбола! Может и уровень игроков вырастит!

      6
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      Рейтинг: +246

      RLoko 5 мая 2017, 07:24

      Сейчас ни одна команда в России не может быть лидером надолго. Примерно 5 команд могут становиться чемпионами.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +48

      Антон Конев 5 мая 2017, 06:32

      потому что нет тебя?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 5 мая 2017, 06:12

      Знает что говорит

      0
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