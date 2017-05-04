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    Федерация футбола Англии обвинила Бенитеса в оскорблении арбитра

    В матче 44-го тура Чемпионшипа «Ньюкасл Юнайтед» обыграл «Престон» со счетом 4:1. Матч судил Энди Мэдли, уроженец Хаддерсфилда – города, чья команда также претендует на выход в АПЛ.

    В послематчевом интервью главный тренер «сорок» Рафаэль Бенитес задался вопросом, может ли арбитр из Хаддерсфилда судить матч конкурента.

    Федерация футбола обвинила испанца в нарушении правила E3 – «оскорбление». Бенитес должен ответить на обвинения до 9-го мая. Согласно правилам FA, если тренер признает свою вину, то получит один матч дисквалификации и штраф размером в 2000 фунтов. В случае отказа – 2 матча и 3000 фунтов.

    Источник: ФК «Ньюкасл»

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    04.05.2017 19:59
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