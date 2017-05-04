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  • Нападающий «Армавира» Мязин дисквалифицирован на шесть месяцев за удар судьи

Нападающий «Армавира» Мязин дисквалифицирован на шесть месяцев за удар судьи

4 мая 2017, 18:32
19

Встреча 25-го тура чемпионата ПФЛ между «Ротором-Волгоград» и «Армавиром» завершилась победой гостей со счетом 2:1. Во время матча нападающий Андрей Мязин ударил арбитра Сергея Смирнова. Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о решении касаемо инцидента.

«Андрей Мязин ударил головой судью. Он дисквалифицирован на шесть месяцев за физическое воздействие на судью матча. Главный тренер «Армавира» Арсен Папикян дисквалифицирован на три матча за оскорбление судьи и оштрафован на 15 тысяч рублей», — сказал функционер.

1 мая в концовке финального матча Кубка России между «Локомотивом» и «Уралом» (2:1) произошла массовая драка.

Примечательно, что на видеозаписи эпизода сначала Смирнов ударил Мязина.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ТАСС
Россия. ПФЛ. Зона Юг Армавир Ротор Мязин Андрей
Комментарии (19)
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kykyi
1493913001
Как будто судья первый ударил его плечом. Или судья и ментам у нас можно все?
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FanatSerj
1493913976
Даже Ари и то толком не ударил, хотя там замах был хорош, а тут это вообще брачные игры пингвинов.
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Joni
1493915316
Жёстко пол года за тычок ушами в живот
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TY13R
1493919461
вообще произошло наооборот, судья первый ударил игрока, уже потом только обратка прилетела... гонево конечно...
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MrRonRSM
1493919778
Ппц видно же что судья провоцирует и первый толкает где тут удар я хз... но видно четко как судья идет навстречу к игроку хотя должен стоять на месте и подзывать игрока... не судьи а клоуны
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Joko21
1493920650
очень интересно. Видно ведь на видео, что судья сам взял на таран игрока
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Nevsky_RU
1493924773
Пф жесть. Судью вздёрнуть, игрока оправдать. Просто ответочку гавнюку кинул. 6 месяцев за лайтовый ответ на провокацию..... в этом вся современная Россия. Кому то условку за миллиарды, а кому то строгач года на четыре за пару буханок хлеба.
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strelec13
1495376853
пипец судья должен проявлять спокойствие а не провоцировать и тем более вступать в потасовку.такому судье не место на поле
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sergey610
1500511764
Судья виноват сто пудов - его надо дисквалифицировать до конца сезона.
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Черкизовский Кот
1504198737
Где он его ударил? Лишь грудью боднул, и то в ответ. Судью надо гнать!
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