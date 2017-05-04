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    Нападающий «Армавира» Мязин дисквалифицирован на шесть месяцев за удар судьи

    Встреча 25-го тура чемпионата ПФЛ между «Ротором-Волгоград» и «Армавиром» завершилась победой гостей со счетом 2:1. Во время матча нападающий Андрей Мязин ударил арбитра Сергея Смирнова. Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о решении касаемо инцидента.

    «Андрей Мязин ударил головой судью. Он дисквалифицирован на шесть месяцев за физическое воздействие на судью матча. Главный тренер «Армавира» Арсен Папикян дисквалифицирован на три матча за оскорбление судьи и оштрафован на 15 тысяч рублей», — сказал функционер.

    1 мая в концовке финального матча Кубка России между «Локомотивом» и «Уралом» (2:1) произошла массовая драка.

    Примечательно, что на видеозаписи эпизода сначала Смирнов ударил Мязина.

    Источник: ТАСС

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    04.05.2017 18:32
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 31 августа 2017, 19:58

      Где он его ударил? Лишь грудью боднул, и то в ответ. Судью надо гнать!

      2
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      Рейтинг: +481

      sergey610 20 июля 2017, 03:49

      Судья виноват сто пудов - его надо дисквалифицировать до конца сезона.

      2
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      Рейтинг: +22

      strelec13 21 мая 2017, 17:27

      пипец судья должен проявлять спокойствие а не провоцировать и тем более вступать в потасовку.такому судье не место на поле

      3
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      Рейтинг: +208

      Александр Став 15 мая 2017, 16:30

      Вторая лига во всей красе... Но удара головой-то не было, чё за брёд? 3 игры вполне хватило бы. Если это конец эпизода, то Григорьянц спятил.

      1
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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 4 мая 2017, 22:06

      Пф жесть. Судью вздёрнуть, игрока оправдать. Просто ответочку гавнюку кинул. 6 месяцев за лайтовый ответ на провокацию..... в этом вся современная Россия. Кому то условку за миллиарды, а кому то строгач года на четыре за пару буханок хлеба.

      2
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 4 мая 2017, 20:57

      очень интересно. Видно ведь на видео, что судья сам взял на таран игрока

      2
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      Рейтинг: +320

      MrRonRSM 4 мая 2017, 20:42

      Ппц видно же что судья провоцирует и первый толкает где тут удар я хз... но видно четко как судья идет навстречу к игроку хотя должен стоять на месте и подзывать игрока... не судьи а клоуны

      5
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 4 мая 2017, 20:42

      Барев дзес !!!Кянкс де ес гнаци де-ну ... ес кухаркем кез ками,тох на шшнджа ко аканджин айн, инч ду амениц шатн эс узум...Короче, АРМЯНИ рулят!

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      Рейтинг: +169

      TY13R 4 мая 2017, 20:37

      вообще произошло наооборот, судья первый ударил игрока, уже потом только обратка прилетела... гонево конечно...

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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 4 мая 2017, 20:09

      Судья красава) сам парня щелкнул))

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