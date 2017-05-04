Нападающий «Армавира» Мязин дисквалифицирован на шесть месяцев за удар судьи

Встреча 25-го тура чемпионата ПФЛ между «Ротором-Волгоград» и «Армавиром» завершилась победой гостей со счетом 2:1. Во время матча нападающий Андрей Мязин ударил арбитра Сергея Смирнова. Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о решении касаемо инцидента.

«Андрей Мязин ударил головой судью. Он дисквалифицирован на шесть месяцев за физическое воздействие на судью матча. Главный тренер «Армавира» Арсен Папикян дисквалифицирован на три матча за оскорбление судьи и оштрафован на 15 тысяч рублей», — сказал функционер.

1 мая в концовке финального матча Кубка России между «Локомотивом» и «Уралом» (2:1) произошла массовая драка.

Примечательно, что на видеозаписи эпизода сначала Смирнов ударил Мязина.