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    Жардим похвалил игроком «Монако» за игру против «Ювентуса»

    Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим подвел итоги матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса» (0:2). По мнению специалиста, его подопечные провели хороший матч.

    «Ювентус» выдал сильные стартовые 15 минут, но после мы сбалансировали игру. Мы провели хороший матч. Хочу похвалить своих игроков, но это футбол. С «Юве» очень тяжело играть. Они не дали пространства для атаки Мбаппе. К тому же, Буффон сделал два или три прекрасных сейва, которые и решили исход игры. Да, нам будет сложно выйти в финал, но терять надежду мы не собираемся. Нужно обыгрывать «Нанси» и уверенно ехать в Турин», – сказал Жардим.

    Ответная встреча состоится в Италии 9 мая.

    Источник: Football Italia

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    04.05.2017 01:47
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