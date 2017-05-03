Григорян считает, что Галицкий имеет право критиковать судей

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян поделился мнением об инициативе «Краснодара», который предложил отказаться от практики влияния на судей. По мнению специалиста, президент краснодарского клуба Сергей Галицкий имеет право высказывать свое мнение.

– Как отнеслись к обращению «Краснодара» ко всем остальным клубам РФПЛ отказаться от порочной практики влияния на судей?

– Послушайте, я сам из Ставрополья, а Краснодарский край – это все рядом. И я был свидетелем того, когда люди говорили: «Как бы Галицкий ни пыжился и ни старался, ему не сломать традицию. Как болели люди раньше за «Кубань», так и будут». И что мы видим теперь? Шикарный стадион, все болельщики – за «Краснодар». Человек тратит огромные деньги на развитие футбола. Он построил академию, которой в мире нет аналогов.

– А при чем здесь судейство?

– Вы представляете, что бы было, если бы он поставил цель добиться к «Краснодару» симпатий со стороны судейства? Мне кажется, он бы своего добился. Но Галицкий хочет оставить после себя честный след. Человек сделал для российского футбола много, а в Краснодаре не проводят чемпионат мира. Он имеет право высказывать свою точку зрения! Я же не хочу вообще оценивать судейство. Мое дело – заниматься командой.

– Давайте завершим разговор вопросами о результате. Какое место лично вас удовлетворит в этом сезоне?

– На данный момент я был бы удовлетворен очень качественной игрой, причем результативной в домашних матчах.

– А в выездных?

– Подождите, мы еще наведем шороху. За нами не заржавеет!