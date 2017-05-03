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    Мутко заявил, что общественность преувеличивает значимость арбитров

    Президент РФС Виталий Мутко высказал мнение о негативе вокруг арбитров в российском футболе. По мнению функционера, общественность слишком много внимания уделяет судейству.

    «О судьях пишут слишком много. Мы преувеличиваем значимость арбитров. Мы слишком много говорим о негативе. Давайте говорить о футболе! Вот был вчера финал Кубка. И говорят только о драке... Так же и с судьями. В рамках меморандума о сотрудничестве с немецким союзом мы будем проводить встречи, перенимать опыт, в том числе в судействе, но глобальных проблем я в этом не вижу. Нам просто нужно отладить систему отбора и подготовки арбитров. И эта работа уже ведется», – сказал Мутко.

    Напомним, встреча финала Кубка России между «Уралом» и «Локомотивом» завершилась победой столичного клуба со счетом 2:0. В конце матча произошла массовая драка, после которой четыре футболиста получили удаления.

    «Таких уродов, как Ари, надо гнать из страны». Что за дичь произошла в финале Кубка России

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.05.2017 19:23
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +59

      visi 4 мая 2017, 14:34

      123

      0
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      Рейтинг: +6

      19asmodey54 4 мая 2017, 08:59

      мудько откуда взялся,спортсмен косноязычный? ни говорить, ни работать не умеет!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +51

      Excluz1ve 3 мая 2017, 23:06

      MU-fanatic дело говорит

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 3 мая 2017, 20:36

      Молчи! А то начнем говорить о твоей "значимости", в строительстве позор арены!

      2
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 3 мая 2017, 20:34

      а о тебе дураке еще больше говорят)))Мудко-Шлепко-Уебко,сидит безграмотный на насесте и не дает футболу,да и спорту в целом развиваться в верном направление!!!

      5
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 3 мая 2017, 20:01

      Как это НЕ ПРЕУВЕЛИЧИВАТЬ значимость арбитра, если его некомпетентность, слепота, а может и коррупция влияет на результат матча?

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 3 мая 2017, 19:39

      Ну тут логическая цепочка скорей всего такая...не надо преувеличивать значимость арбитров, не надо преувеличивать значимость отдельных футболистов, не надо преувеличивать значимость игроков сборной, не надо преувеличивать значимость футбола в России...а о чём тогда говорить?...проблемы надо РЕШАТЬ, а не игнорировать или замалчивать...

      3
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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 3 мая 2017, 19:34

      Там больше ничего интересного не было, окромя драки ...

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 3 мая 2017, 19:33

      Если его спич перевести на русский, то звучать он будет примерно так, " Не ваше дело, не мешайте пилить деньги, смотрите, что дают".

      5
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      Рейтинг: +260

      n1hat 3 мая 2017, 19:28

      Конечно будут говорить о драке, потому что футбол был никаким))

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