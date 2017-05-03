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Мутко заявил, что общественность преувеличивает значимость арбитров

3 мая 2017, 19:23
10

Президент РФС Виталий Мутко высказал мнение о негативе вокруг арбитров в российском футболе. По мнению функционера, общественность слишком много внимания уделяет судейству.

«О судьях пишут слишком много. Мы преувеличиваем значимость арбитров. Мы слишком много говорим о негативе. Давайте говорить о футболе! Вот был вчера финал Кубка. И говорят только о драке... Так же и с судьями. В рамках меморандума о сотрудничестве с немецким союзом мы будем проводить встречи, перенимать опыт, в том числе в судействе, но глобальных проблем я в этом не вижу. Нам просто нужно отладить систему отбора и подготовки арбитров. И эта работа уже ведется», – сказал Мутко.

Напомним, встреча финала Кубка России между «Уралом» и «Локомотивом» завершилась победой столичного клуба со счетом 2:0. В конце матча произошла массовая драка, после которой четыре футболиста получили удаления.

«Таких уродов, как Ари, надо гнать из страны». Что за дичь произошла в финале Кубка России

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Мутко Виталий
Комментарии (10)
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n1hat
1493828918
Конечно будут говорить о драке, потому что футбол был никаким))
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kykyi
1493829188
Если его спич перевести на русский, то звучать он будет примерно так, " Не ваше дело, не мешайте пилить деньги, смотрите, что дают".
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Atom2020
1493829245
Там больше ничего интересного не было, окромя драки ...
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ProstoPolzovatel
1493829559
Ну тут логическая цепочка скорей всего такая...не надо преувеличивать значимость арбитров, не надо преувеличивать значимость отдельных футболистов, не надо преувеличивать значимость игроков сборной, не надо преувеличивать значимость футбола в России...а о чём тогда говорить?...проблемы надо РЕШАТЬ, а не игнорировать или замалчивать...
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Serjoga
1493830909
Как это НЕ ПРЕУВЕЛИЧИВАТЬ значимость арбитра, если его некомпетентность, слепота, а может и коррупция влияет на результат матча?
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MU-fanatic
1493832859
а о тебе дураке еще больше говорят)))Мудко-Шлепко-Уебко,сидит безграмотный на насесте и не дает футболу,да и спорту в целом развиваться в верном направление!!!
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ufos73
1493832964
Молчи! А то начнем говорить о твоей "значимости", в строительстве позор арены!
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Excluz1ve
1493841976
MU-fanatic дело говорит
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19asmodey54
1493877590
мудько откуда взялся,спортсмен косноязычный? ни говорить, ни работать не умеет!
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visi
1493897665
123
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