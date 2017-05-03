Мутко заявил, что общественность преувеличивает значимость арбитров

Президент РФС Виталий Мутко высказал мнение о негативе вокруг арбитров в российском футболе. По мнению функционера, общественность слишком много внимания уделяет судейству.

«О судьях пишут слишком много. Мы преувеличиваем значимость арбитров. Мы слишком много говорим о негативе. Давайте говорить о футболе! Вот был вчера финал Кубка. И говорят только о драке... Так же и с судьями. В рамках меморандума о сотрудничестве с немецким союзом мы будем проводить встречи, перенимать опыт, в том числе в судействе, но глобальных проблем я в этом не вижу. Нам просто нужно отладить систему отбора и подготовки арбитров. И эта работа уже ведется», – сказал Мутко.

Напомним, встреча финала Кубка России между «Уралом» и «Локомотивом» завершилась победой столичного клуба со счетом 2:0. В конце матча произошла массовая драка, после которой четыре футболиста получили удаления.

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