Аллегри: «Надеюсь, «Ювентус» станет первым, кто обыграет «Монако» на его поле в ЛЧ»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри накануне первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Монако» отметил тот факт, что соперник еще не проигрывал в нынешнем розыгрыше турнира в родных стенах. Также специалист заявил, что нынешняя команда монегасков отличается о той, с которой его подопечные играли в 2015 году.

«Надеюсь, мы станем первой командой, которая в этом сезоне обыграет «Монако» в Лиге чемпионов на его поле. Они показывают очень прямолинейный футбол. Эта команда существенно отличается от той, с которой мы играли два года назад.

В 2015 году «Монако» в первую очередь отличался крепкой обороной, а сейчас это ярко выраженная атакующая команда. Статистика нападающих «Монако» говорит сама за себя. Радамель Фалькао отлично действует в «воздухе», а игроки вроде Бернарду Силвы значительно прибавили за эти два года», – сказал Аллегри.

Матч «Монако» – «Ювентус» пройдет сегодня на стадионе «Луи-Дозьем» и начнется в 21:45 по московскому времени.