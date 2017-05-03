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    Аллегри: «Надеюсь, «Ювентус» станет первым, кто обыграет «Монако» на его поле в ЛЧ»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри накануне первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Монако» отметил тот факт, что соперник еще не проигрывал в нынешнем розыгрыше турнира в родных стенах. Также специалист заявил, что нынешняя команда монегасков отличается о той, с которой его подопечные играли в 2015 году.

    «Надеюсь, мы станем первой командой, которая в этом сезоне обыграет «Монако» в Лиге чемпионов на его поле. Они показывают очень прямолинейный футбол. Эта команда существенно отличается от той, с которой мы играли два года назад.

    В 2015 году «Монако» в первую очередь отличался крепкой обороной, а сейчас это ярко выраженная атакующая команда. Статистика нападающих «Монако» говорит сама за себя. Радамель Фалькао отлично действует в «воздухе», а игроки вроде Бернарду Силвы значительно прибавили за эти два года», – сказал Аллегри.

    Матч «Монако» – «Ювентус» пройдет сегодня на стадионе «Луи-Дозьем» и начнется в 21:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    03.05.2017 06:27
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