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  • Шотландка оскорбила темнокожего нападающего «Селтика» Синклейра, выложив в Твиттер фото дочери на фоне обезьян

Шотландка оскорбила темнокожего нападающего «Селтика» Синклейра, выложив в Твиттер фото дочери на фоне обезьян

3 мая 2017, 00:23
4

Шотландца Эми Холкроу выложила в Твиттер фотографию, на которой ее дочь стоит на фоне картины с изображением обезьян.

«Встретились со Скоттом Синклейром в зоопарке Эдинбурга», – подписала фотографию женщина.

28-летний форвард «Селтика» отреагировал на пост, написав на своей странице: «Это просто ужасно. Как можно использовать ребенка в целях пропаганды расизма? Это за гранью моего понимания».

Ранее футболист был признан игроком года в клубе из Глазго. Англичанин забил 25 мячей и отдал 10 голевых передач 45-ти встречах всех турниров нынешнего сезона. В апреле «кельты» победили «Хартс» (5:0) в игре 30-го тура чемпионата Шотландии и досрочно завоевали титул чемпионов страны шестой раз подряд.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
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Мунтари покинул поле во время матча с «Кальяри» из-за расистских выкриков

FifPro вступилась за Мунтари, оскорбленного на расистской почве во время матча Серии А

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Источник: Twitter
Шотландия. Плей-офф Селтик Синклейр Скотт
Комментарии (4)
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filosof sparty
1493760386
Мдаа...Россия!? Расизм!??? Ау, Туре, ты хде!?
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ДСА
1493777077
Т.е. когда говорят Россия и матрёшка - это тоже расизм.
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SantiagoGridunias
1493792506
да уж дружелюбная мамачка
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Diesel133
1493815808
фанатка Рейнджерс походу
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