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    Шотландка оскорбила темнокожего нападающего «Селтика» Синклейра, выложив в Твиттер фото дочери на фоне обезьян

    Шотландца Эми Холкроу выложила в Твиттер фотографию, на которой ее дочь стоит на фоне картины с изображением обезьян.

    «Встретились со Скоттом Синклейром в зоопарке Эдинбурга», – подписала фотографию женщина.

    28-летний форвард «Селтика» отреагировал на пост, написав на своей странице: «Это просто ужасно. Как можно использовать ребенка в целях пропаганды расизма? Это за гранью моего понимания».

    Ранее футболист был признан игроком года в клубе из Глазго. Англичанин забил 25 мячей и отдал 10 голевых передач 45-ти встречах всех турниров нынешнего сезона. В апреле «кельты» победили «Хартс» (5:0) в игре 30-го тура чемпионата Шотландии и досрочно завоевали титул чемпионов страны шестой раз подряд.

    Мунтари покинул поле во время матча с «Кальяри» из-за расистских выкриков

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    Мунтари дисквалифицирован на один матч за уход поля после оскорблений на почве расизма

    Источник: Twitter

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    03.05.2017 00:23
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 3 мая 2017, 15:50

      фанатка Рейнджерс походу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +65

      SantiagoGridunias 3 мая 2017, 09:21

      да уж дружелюбная мамачка

      0
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    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 3 мая 2017, 05:04

      Т.е. когда говорят Россия и матрёшка - это тоже расизм.

      0
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 3 мая 2017, 00:26

      Мдаа...Россия!? Расизм!??? Ау, Туре, ты хде!?

      1
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