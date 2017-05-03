Шотландка оскорбила темнокожего нападающего «Селтика» Синклейра, выложив в Твиттер фото дочери на фоне обезьян

Шотландца Эми Холкроу выложила в Твиттер фотографию, на которой ее дочь стоит на фоне картины с изображением обезьян.
«Встретились со Скоттом Синклейром в зоопарке Эдинбурга», – подписала фотографию женщина.
28-летний форвард «Селтика» отреагировал на пост, написав на своей странице: «Это просто ужасно. Как можно использовать ребенка в целях пропаганды расизма? Это за гранью моего понимания».
Ранее футболист был признан игроком года в клубе из Глазго. Англичанин забил 25 мячей и отдал 10 голевых передач 45-ти встречах всех турниров нынешнего сезона. В апреле «кельты» победили «Хартс» (5:0) в игре 30-го тура чемпионата Шотландии и досрочно завоевали титул чемпионов страны шестой раз подряд.
Мунтари покинул поле во время матча с «Кальяри» из-за расистских выкриков
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