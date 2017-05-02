Колосков: «Видеоповторы могут быть введены в России только с разрешения ФИФА»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказал мнение по поводу заявления «Краснодара», который предложил со следующего сезона внедрить на своем домашнем стадионе систему видеоповторов. По его словам, такое решение может быть принято только ФИФА.

Напомним, что «быки» остались недовольны судейскими решениями в двух последних матчах РФПЛ на арене «ФК Краснодар».

«Нет никакой вероятности в том, что в России введут видеоповторы. Пока аргументированное решение не примет ФИФА, никто не в силах это сделать, ни Галицкий, ни вице-премьер.

Последовательность очень простая. Возьмем для примера систему с фиксацией голов. Сначала возникла идея, потом было принято принципиальное решение в международном совете по правилам. Это единственная организация, которая имеет право вносить поправки в правила игры. Туда входят четыре представителя британских государств и четыре представителя ФИФА. Они в виде эксперимента решили попробовать систему фиксации голов. Начали тестировать в отдельных странах и на чемпионате мира среди клубов. Всем понравилось, и только после этого утвердили как правило.

Если РФС по инициативе Сергея Галицкого, то есть «Краснодара», внесет какие-то поправки в правила, то они должны пройти весь этот путь. Сформулировать свои новые правила, направить в ФИФА. Если в ФИФА посчитают нужным, то вынесут этот вопрос на рассмотрение международного совета по правилам. Дальше проведут эксперимент и только тогда внедрят в правила игры. Только так», – сказал Колосков.