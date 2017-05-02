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    Колосков: «Видеоповторы могут быть введены в России только с разрешения ФИФА»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказал мнение по поводу заявления «Краснодара», который предложил со следующего сезона внедрить на своем домашнем стадионе систему видеоповторов. По его словам, такое решение может быть принято только ФИФА.

    Напомним, что «быки» остались недовольны судейскими решениями в двух последних матчах РФПЛ на арене «ФК Краснодар».

    «Нет никакой вероятности в том, что в России введут видеоповторы. Пока аргументированное решение не примет ФИФА, никто не в силах это сделать, ни Галицкий, ни вице-премьер.

    Последовательность очень простая. Возьмем для примера систему с фиксацией голов. Сначала возникла идея, потом было принято принципиальное решение в международном совете по правилам. Это единственная организация, которая имеет право вносить поправки в правила игры. Туда входят четыре представителя британских государств и четыре представителя ФИФА. Они в виде эксперимента решили попробовать систему фиксации голов. Начали тестировать в отдельных странах и на чемпионате мира среди клубов. Всем понравилось, и только после этого утвердили как правило.

    Если РФС по инициативе Сергея Галицкого, то есть «Краснодара», внесет какие-то поправки в правила, то они должны пройти весь этот путь. Сформулировать свои новые правила, направить в ФИФА. Если в ФИФА посчитают нужным, то вынесут этот вопрос на рассмотрение международного совета по правилам. Дальше проведут эксперимент и только тогда внедрят в правила игры. Только так», – сказал Колосков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.05.2017 18:32
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 2 мая 2017, 23:41

      Чуют суки, что договорняки и заказные результаты могут закончиться, казино далеко.... но видеоповторы уже близко!!!

      0
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      Рейтинг: +160

      виктоша 2 мая 2017, 21:51

      Ну или я дурак, или лыжи не едут? " Если в ФИФА посчитают нужным"... Через месяц на Кубке Конфедераций видеоповторы будут.

      1
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      Рейтинг: +6913

      батог > виктоша 3 мая 2017, 19:28

      Плохо, что ВВП хоккеем балуется. Играл бы в футбол, я думаю и вопросов не было бы с видеоповторами. Но подождем, что будет после кубка Конфедерации...

      0
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 2 мая 2017, 20:55

      такие бабки уплывают у коррупционеров.....
      ВОТ ОНИ И БЕСЯТСЯ, СУКИ!!!!

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 2 мая 2017, 20:28

      нам надо разрешение, а итальяшки в следующем сезоне уже вводят видеоповторы

      0
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 2 мая 2017, 20:13

      словоблуд, тут вопрос хотят ввести введут, а наши могут искать причины и отмазки до последнего пока не заставят, вот и вся разница....

      -1
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      Рейтинг: +8019

      nik55 2 мая 2017, 18:39

      Колосков спроси у Трампа или Меркель

      0
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