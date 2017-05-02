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    Колер не думает, что Тухель продлит контракт с «Боруссией»

    Экс-защитник дортмундской «Боруссии» Юрген Колер считает, что главный тренер команды Томас Тухель не станет продлевать свой действующий контракт с клубом.

    «Я себе не могу представить продление контракта Тухеля с «Боруссией». Хотя команда достаточно конкурентоспособна как во внутреннем чемпионате, так и на евроарене.

    Думаю, что при удачном стечении обстоятельств «Боруссия» сможет бороться в следующем сезоне с «Баварией». В противном случае, все будет очень печально в чемпионате Германии», – приводит слова Колера Die Welt.

    Напомним, что действующее соглашение Тухеля с «Боруссией» рассчитано до середины 2018 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.05.2017 07:31
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