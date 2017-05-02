Коутиньо назвал травму в матче против «Уотфорда» несерьезной

«Ливерпуль» обыграл «Уотфорд» в матче 35-го тура чемпионата Англии. Полузащитник Филиппе Коутинью был заменен на 13-й минуте встречи.

«Спасибо за поддержку. Травма несерьезная. Эти три очка важны для нас», – написал 24-летний бразилец в Инстаграме после матча. Игрок сфотографировался с хавбеком Эмре Джаном, чей гол через себя в падении стал решающим в игре на «Викаридж Роуд».

С конца ноября 2016 по начало января полузащитник был вне игры из-за травмы лодыжки, полученной в матче 13-го тура АПЛ против «Сандерленда» (2:0).

В нынешнем сезоне Коутиньо забил 11 голов и отдал восемь голевых передач в 33-х матчах сезона. Команда Юргена Клоппа занимает третью строчку, опережая «Манчестер Сити» на три очка.

Ранее «Бомбардир» писал о том, что игрок может перейти в «Реал» или «Барселону».