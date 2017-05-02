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    Коутиньо назвал травму в матче против «Уотфорда» несерьезной

    «Ливерпуль» обыграл «Уотфорд» в матче 35-го тура чемпионата Англии. Полузащитник Филиппе Коутинью был заменен на 13-й минуте встречи.

    «Спасибо за поддержку. Травма несерьезная. Эти три очка важны для нас», – написал 24-летний бразилец в Инстаграме после матча. Игрок сфотографировался с хавбеком Эмре Джаном, чей гол через себя в падении стал решающим в игре на «Викаридж Роуд».

    С конца ноября 2016 по начало января полузащитник был вне игры из-за травмы лодыжки, полученной в матче 13-го тура АПЛ против «Сандерленда» (2:0).

    В нынешнем сезоне Коутиньо забил 11 голов и отдал восемь голевых передач в 33-х матчах сезона. Команда Юргена Клоппа занимает третью строчку, опережая «Манчестер Сити» на три очка.

    Ранее «Бомбардир» писал о том, что игрок может перейти в «Реал» или «Барселону».

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    02.05.2017 01:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 2 мая 2017, 15:46

      Ну всё, теперь осталось дотерпеть до 3-го места

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