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  • Буффон: «Мбаппе родился в 1998 году? К тому времени я уже сыграл на чемпионате мира»

Буффон: «Мбаппе родился в 1998 году? К тому времени я уже сыграл на чемпионате мира»

1 мая 2017, 23:21
12

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поделился ожиданиями от встречи с нападающим «Монако» Килианом Мбаппе в рамках первого матча полуфинальной стадии Лиги чемпионов.

«Мбаппе родился в 1998 году, верно? К тому времени я уже успел принять участие в чемпионате мира. Это – одна из радостей жизни. Ты готовишься сыграть против ребят, которые еще даже не родились, когда ты уже имел за спиной приличный отрезок карьеры.

Однажды я понял, что в футболе имел дело с представителями трех поколений. Я играл с теми, кто родился в 1950-е и 60-е, а теперь дошло до тех, кто появился на свет в 2000-е. В любом случае, Мбаппе – огромный талант и, похоже, хороший парень, так что этот полуфинал может помочь развитию его карьеры», – сказал 39-летний итальянец.

«Монако» примет туринский клуб 3-го мая. Встреча начнется в 21:45 по московскому времени.

Источник: Football Italia
Лига чемпионов Монако Ювентус Буффон Джанлуиджи Мбаппе Килиан
Комментарии (12)
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Benifacto
1493670721
да Джанлуиджи твои слова до мурашек, ты велик!
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ЖОРРО
1493671622
Буффон смело может сказать: "Учись,сынок"))))) Но не будет этого делать,он всех уважает!!!!)
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1bear
1493673104
...удачи Буффону и Юве !!!
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xColaz
1493674653
Эх, до слез сказал! Не дрейф, старикан,поиграешь еще!) Еще против Спартака приедешь к нам в Москву на полуфинал будущей лиги чемпионов
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Д Альбертини
1493691698
легендарный вратарь! я не могу сказать что видел игру великого Льва Яшина, в силу возраста, но я могу сказать что видел игру Джанлуиджи Буффона)
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ivanuha_1987
1493738689
Удачи Ювентусу и Буфонищу! 0
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Yurini
1493759371
слово ЛЕГЕНДА с итальянского - Буффон!!! можно так и перефразировать!
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GrimmBrothersTeam
1493762101
Буффон - один! Мбаппе - талант, их много!
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