Буффон: «Мбаппе родился в 1998 году? К тому времени я уже сыграл на чемпионате мира»

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поделился ожиданиями от встречи с нападающим «Монако» Килианом Мбаппе в рамках первого матча полуфинальной стадии Лиги чемпионов.

«Мбаппе родился в 1998 году, верно? К тому времени я уже успел принять участие в чемпионате мира. Это – одна из радостей жизни. Ты готовишься сыграть против ребят, которые еще даже не родились, когда ты уже имел за спиной приличный отрезок карьеры.

Однажды я понял, что в футболе имел дело с представителями трех поколений. Я играл с теми, кто родился в 1950-е и 60-е, а теперь дошло до тех, кто появился на свет в 2000-е. В любом случае, Мбаппе – огромный талант и, похоже, хороший парень, так что этот полуфинал может помочь развитию его карьеры», – сказал 39-летний итальянец.

«Монако» примет туринский клуб 3-го мая. Встреча начнется в 21:45 по московскому времени.