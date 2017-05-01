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    Буффон: «Мбаппе родился в 1998 году? К тому времени я уже сыграл на чемпионате мира»

    Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поделился ожиданиями от встречи с нападающим «Монако» Килианом Мбаппе в рамках первого матча полуфинальной стадии Лиги чемпионов.

    «Мбаппе родился в 1998 году, верно? К тому времени я уже успел принять участие в чемпионате мира. Это – одна из радостей жизни. Ты готовишься сыграть против ребят, которые еще даже не родились, когда ты уже имел за спиной приличный отрезок карьеры.

    Однажды я понял, что в футболе имел дело с представителями трех поколений. Я играл с теми, кто родился в 1950-е и 60-е, а теперь дошло до тех, кто появился на свет в 2000-е. В любом случае, Мбаппе – огромный талант и, похоже, хороший парень, так что этот полуфинал может помочь развитию его карьеры», – сказал 39-летний итальянец.

    «Монако» примет туринский клуб 3-го мая. Встреча начнется в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Football Italia

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    01.05.2017 23:21
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +60

      GrimmBrothersTeam 3 мая 2017, 00:55

      Буффон - один! Мбаппе - талант, их много!

      0
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      Рейтинг: +214

      Yurini 3 мая 2017, 00:09

      слово ЛЕГЕНДА с итальянского - Буффон!!! можно так и перефразировать!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +61

      ivanuha_1987 2 мая 2017, 18:24

      Удачи Ювентусу и Буфонищу! 0

      1
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 2 мая 2017, 05:21

      легендарный вратарь! я не могу сказать что видел игру великого Льва Яшина, в силу возраста, но я могу сказать что видел игру Джанлуиджи Буффона)

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +886

      xColaz 2 мая 2017, 00:37

      Эх, до слез сказал! Не дрейф, старикан,поиграешь еще!) Еще против Спартака приедешь к нам в Москву на полуфинал будущей лиги чемпионов

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 2 мая 2017, 00:11

      ...удачи Буффону и Юве !!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 1 мая 2017, 23:47

      Буффон смело может сказать: "Учись,сынок"))))) Но не будет этого делать,он всех уважает!!!!)

      5
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      Рейтинг: +1643

      Benifacto > ЖОРРО 2 мая 2017, 00:08

      https://psv4.userapi.com/c812332/u329538620/docs/dcc437abb55d/ezgif_com-925578a579.gif?extra=X5sMvpOMHNzUKovUxYbjlDxdufjFCKeYxu5SjusiYixTv1ayc1_4scB97zbA5y53Lzh3dOo0_1mTxIf7gFuoqzTRftwh8F0g9SR_W3QRuR7Ykbzw2z4d

      0
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      Рейтинг: +1643

      Benifacto > Benifacto 2 мая 2017, 00:09

      хз загрузиться нет гифка, но эти Улыбки это сильно)))Buffon VS Eto'o/

      0
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      Рейтинг: +1643

      Benifacto 1 мая 2017, 23:32

      да Джанлуиджи твои слова до мурашек, ты велик!

      8
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > Benifacto 2 мая 2017, 00:00

      ишо скажет своё слово

      1
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