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  • Клаэссон: «Главная задача – опередить «Ростов». Есть вариант обогнать и «Зенит»

Клаэссон: «Главная задача – опередить «Ростов». Есть вариант обогнать и «Зенит»

1 мая 2017, 23:06
6

Полузащитник «Краснодара» Виктор Клаэссон прокомментировал исход встречи 26-го тура чемпионата России с «Анжи» (0:0).

– Так получилось, что мы не создали необходимого количества голевых моментов, играли шаблонно, через центр, потому не забили.

– Почему так играли? Такая задача была?

– Трудно сказать, что происходит во время домашних матчей, но они тяжело нам даются. Соперник оборонялся всеми силами, и я даже не знаю, что нам нужно улучшить, чтобы обыграть их.

– Что скажете о турнирных перспективах?

– Одно очко мы получили, хотя настраивались на три. Но у нас впереди 4 игры, их тоже нужно хорошо провести, а потом смотреть на место.

– Для вас, как для профессиональной команды, все равно, что матчи будут на выезде?

– Здесь тяжело говорит заранее, но мы на выезде играем даже лучше, чем дома. Возможно, это дает нам какое-то преимущество.

– «Краснодар» сейчас будет стараться догнать «Зенит» или оторваться от «Ростова»?

– Главная задача – опередить «Ростов», чтобы получить место в Лиге Европы в следующем сезоне. Если мы выиграем 4 оставшихся матча, то есть вариант и «Зенит» обогнать.

Команда Игоря Шалимова набрала 45 очков и занимает четвертое место, выигрывая три балла у «Ростова». «Зенит» с 52-мя пунктами занимает вторую строчку.

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Классон Виктор
Комментарии (6)
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семёнычев
1493676264
вроде бы это фишка сборной России- считать очки и варианты))) а Гранквист- не русский вроде))) а наши в итоге выигрывают у КАМЕРУНА 6-1 и едут домой)))
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Ще Гевара
1493696500
Главная задача молотьба и хлебосдача.
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bolela_16
1493703964
С такой игрой ВЫ, ребята, останетесь без ЕКубков...
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Garrincha58
1493707813
а ЦСКА куда
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Krasnodar 123
1493713430
С таким чудо-тренером на пятом месте можем не удержаться! А разговоры о том, что команды садятся в оборону и Краснодар не может им забить- РАЗГОВОРЫ В ПОЛЬЗУ БЕДНЫХ, как говорит Курбан Бекиич!
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vgarakh
1493721644
С такой игрой вам ребята Ростов не опередить
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