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    Клаэссон: «Главная задача – опередить «Ростов». Есть вариант обогнать и «Зенит»

    Полузащитник «Краснодара» Виктор Клаэссон прокомментировал исход встречи 26-го тура чемпионата России с «Анжи» (0:0).

    – Так получилось, что мы не создали необходимого количества голевых моментов, играли шаблонно, через центр, потому не забили.

    – Почему так играли? Такая задача была?

    – Трудно сказать, что происходит во время домашних матчей, но они тяжело нам даются. Соперник оборонялся всеми силами, и я даже не знаю, что нам нужно улучшить, чтобы обыграть их.

    – Что скажете о турнирных перспективах?

    – Одно очко мы получили, хотя настраивались на три. Но у нас впереди 4 игры, их тоже нужно хорошо провести, а потом смотреть на место.

    – Для вас, как для профессиональной команды, все равно, что матчи будут на выезде?

    – Здесь тяжело говорит заранее, но мы на выезде играем даже лучше, чем дома. Возможно, это дает нам какое-то преимущество.

    – «Краснодар» сейчас будет стараться догнать «Зенит» или оторваться от «Ростова»?

    – Главная задача – опередить «Ростов», чтобы получить место в Лиге Европы в следующем сезоне. Если мы выиграем 4 оставшихся матча, то есть вариант и «Зенит» обогнать.

    Команда Игоря Шалимова набрала 45 очков и занимает четвертое место, выигрывая три балла у «Ростова». «Зенит» с 52-мя пунктами занимает вторую строчку.

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.05.2017 23:06
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 2 мая 2017, 13:40

      С такой игрой вам ребята Ростов не опередить

      0
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 2 мая 2017, 11:23

      С таким чудо-тренером на пятом месте можем не удержаться! А разговоры о том, что команды садятся в оборону и Краснодар не может им забить- РАЗГОВОРЫ В ПОЛЬЗУ БЕДНЫХ, как говорит Курбан Бекиич!

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 2 мая 2017, 09:50

      а ЦСКА куда

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      Рейтинг: +891

      bolela_16 2 мая 2017, 08:46

      С такой игрой ВЫ, ребята, останетесь без ЕКубков...

      0
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 2 мая 2017, 06:41

      Главная задача молотьба и хлебосдача.

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 2 мая 2017, 01:04

      вроде бы это фишка сборной России- считать очки и варианты)))
      а Гранквист- не русский вроде)))
      а наши в итоге выигрывают у КАМЕРУНА 6-1 и едут домой)))

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