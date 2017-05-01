Клаэссон: «Главная задача – опередить «Ростов». Есть вариант обогнать и «Зенит»

Полузащитник «Краснодара» Виктор Клаэссон прокомментировал исход встречи 26-го тура чемпионата России с «Анжи» (0:0).

– Так получилось, что мы не создали необходимого количества голевых моментов, играли шаблонно, через центр, потому не забили.

– Почему так играли? Такая задача была?

– Трудно сказать, что происходит во время домашних матчей, но они тяжело нам даются. Соперник оборонялся всеми силами, и я даже не знаю, что нам нужно улучшить, чтобы обыграть их.

– Что скажете о турнирных перспективах?

– Одно очко мы получили, хотя настраивались на три. Но у нас впереди 4 игры, их тоже нужно хорошо провести, а потом смотреть на место.

– Для вас, как для профессиональной команды, все равно, что матчи будут на выезде?

– Здесь тяжело говорит заранее, но мы на выезде играем даже лучше, чем дома. Возможно, это дает нам какое-то преимущество.

– «Краснодар» сейчас будет стараться догнать «Зенит» или оторваться от «Ростова»?

– Главная задача – опередить «Ростов», чтобы получить место в Лиге Европы в следующем сезоне. Если мы выиграем 4 оставшихся матча, то есть вариант и «Зенит» обогнать.

Команда Игоря Шалимова набрала 45 очков и занимает четвертое место, выигрывая три балла у «Ростова». «Зенит» с 52-мя пунктами занимает вторую строчку.

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