Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Самедов: «Верю в чемпионство «Спартака» и не жалею о переходе в клуб»

Самедов: «Верю в чемпионство «Спартака» и не жалею о переходе в клуб»

1 мая 2017, 21:26
15

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов поделился впечатлениями после возвращения в клуб в январе. «Локомотив» заработал на трансфере 3,5 миллиона евро.

«Верю в чемпионство «Спартака». Сделаю все для команды. Не жалею о переходе в клуб. В «Спартаке», конечно, как дома!» – сказал россиянин.

32-летний Самедов является воспитанником красно-белых и выступал за команду с 2001 по 2005 год. В нынешнем сезоне футболист забил семь голов и отдал две результативные передачи в 32-х матчах.

В матче 26-го тура чемпионата России «Спартак» обыграл ЦСКА со счетом 2:1. Команда Массимо Карреры лидирует в турнирной таблице с преимуществом в восемь очков.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Самедов Александр
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Проекция LADA Priora Coup
1493664145
Я жалею о переходе в начале 2016 года в Спартак из ФНЛовской Кубани Мельгарехо... А так Спартак заслужил это чемпионство 16-летним томительным ожиданием, и дерби лишний раз это доказало, особенно очередным " похороным" касанием Глушака с ляпа Васина...
Ответить
Сармат Ростов
1493665067
Правильное решение. Саня вернулся домой, молодца!!!
Ответить
forward33
1493666830
Верю не верю здесь не поможет. Всем и так понятно уже, что спартак чемп...
Ответить
slavа0508
1493668347
Парни а кто в курсе сколько игр нужно отыграть чтоб получить медаль ,я это к тому Александр получит медаль или что там по регламенту???? жаль если не получит,,,,,,,
Ответить
DZHEK_VOROBEY1987
1493668411
Скоро отмечать будем,может даже уже 7 мая.
Ответить
Вадим 1972
1493672749
Ещё бы пожалел о переходе. Где СПАРТАК, а где Локомотив в турнирной таблице !
Ответить
ВЛАДИВОСТОК
1493678062
За Самедова просто по человечески рад............вернулся во время и молодец..............золото это навсегда а грязь какую на него некоторые пытаются слить это мгновения которые забудутся.......
Ответить
Freux
1493691778
Надеюсь что в оставшихся матчах СМ оформит чемпионство
Ответить
Mahone
1493691867
Правильно!!!!!!!!!! Еще и медаль прихватишь!!!!!!!!!
Ответить
a-rakhmatov
1493704255
В это уже все верят....осталась только один раз выиграть)))
Ответить
Главные новости
«Олимпиакос» отказался от Угальде: известна причина
18:42
РПЛ. ЦСКА победил «Факел» благодаря пенальти (1:0)
18:13
18
«Спартак» выработал позицию по трансферу Пиняева
17:57
7
Назван клуб РПЛ, где могут оказаться Слуцкий и Дзюба
17:41
3
«Шанхай Шэньхуа» выиграл второй матч подряд после отставки Слуцкого
16:58
6
Джорджина будет получать почти 10 миллионов рублей в месяц в случае развода с Роналду
16:41
6
«Локомотиву» не продали футболиста сборной Армении
16:29
2
РПЛ. «Родина» упустила победу над «Акроном» – 3:3
15:53
19
Новая информация о поиске «Спартаком» вингера
15:30
16
Глава РЖД принял решение по трансферу Карпукаса в «Зенит»
14:39
20
Все новости
Все новости
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Факел» голы и лучшие моменты (Видео)
18:10
2
«Он в своем мире»: выявлен игрок «Зенита», у которого потухли глаза
17:29
3
Игрок «Родины» попросился в сборную России после хет-трика
17:20
4
В «Крыльях Советов» раскрыли неожиданное прозвище Рассказова
16:50
2
«Локомотиву» не продали футболиста сборной Армении
16:29
2
ВидеоОбзор матча «Родина» – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
15:53
РПЛ. «Родина» упустила победу над «Акроном» – 3:3
15:53
19
Оздоев: «Чемпионат Греции сильнее РПЛ»
15:44
5
Новая информация о поиске «Спартаком» вингера
15:30
16
ФотоКарпин посетил матч аутсайдеров РПЛ
15:15
9
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Факел»: 15 августа 2026
15:05
1
Гусев ответил, есть ли у Тюкавина мотивация выступать за «Динамо»
14:54
Глава РЖД принял решение по трансферу Карпукаса в «Зенит»
14:39
20
Тикнизян отказал топ-клубу РПЛ ради «Олимпиакоса»
14:32
9
«Локомотив» продаст Батракова «Галатасараю», но при одном условии
14:20
9
Глава РЖД определился с будущим Галактионова в «Локомотиве»
14:12
4
«Динамо» предложило 6 миллионов за чилийского вингера
13:57
3
Команде академии «Спартака» запретили участвовать в кубке Глушакова
13:45
10
Орлов уличил игроков «Зенита» в непрофессионализме
13:34
2
Глава РЖД прибыл на базу «Локомотива» для обсуждения трансферов Батракова и Карпукаса
13:19
6
Кириченко назвал российских футболистов, способных заиграть в Европе
13:08
4
Даку высказался о дебюте за «Спартак»
12:40
11
«Зенит» объявил об уходе игрока в «Крылья Советов»
12:08
12
Гусев раскрыл клуб, который предлагал ему контракт после ухода из «Динамо»
11:59
2
Мостовой – о потенциальном новичке «Краснодара»: «Фамилия обязывает в «Спартак»!»
11:53
16
Вера прояснил свое будущее в «Локомотиве»
11:40
2
В ЦСКА встали на защиту Баринова: «Так нельзя говорить»
11:17
4
Кириченко сделал заявление о возвращении Бердыева в РПЛ
10:59
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+