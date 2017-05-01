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    Самедов: «Верю в чемпионство «Спартака» и не жалею о переходе в клуб»

    Полузащитник «Спартака» Александр Самедов поделился впечатлениями после возвращения в клуб в январе. «Локомотив» заработал на трансфере 3,5 миллиона евро.

    «Верю в чемпионство «Спартака». Сделаю все для команды. Не жалею о переходе в клуб. В «Спартаке», конечно, как дома!» – сказал россиянин.

    32-летний Самедов является воспитанником красно-белых и выступал за команду с 2001 по 2005 год. В нынешнем сезоне футболист забил семь голов и отдал две результативные передачи в 32-х матчах.

    В матче 26-го тура чемпионата России «Спартак» обыграл ЦСКА со счетом 2:1. Команда Массимо Карреры лидирует в турнирной таблице с преимуществом в восемь очков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.05.2017 21:26
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 2 мая 2017, 16:46

      всё правильно, пришёл победил, а дзюба дуралей, ушёл под чемпионство

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 2 мая 2017, 08:50

      В это уже все верят....осталась только один раз выиграть)))

      1
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 2 мая 2017, 08:17

      мы тоже не жалеем

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 2 мая 2017, 05:24

      Правильно!!!!!!!!!! Еще и медаль прихватишь!!!!!!!!!

      2
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      Рейтинг: +175

      Freux 2 мая 2017, 05:22

      Надеюсь что в оставшихся матчах СМ оформит чемпионство

      1
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 2 мая 2017, 01:34

      За Самедова просто по человечески рад............вернулся во время и молодец..............золото это навсегда а грязь какую на него некоторые пытаются слить это мгновения которые забудутся.......

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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 2 мая 2017, 00:31

      Верь , верь верить никто не мешает а о переходе не надо жалеть

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      Рейтинг: +876

      Вадим 1972 2 мая 2017, 00:05

      Ещё бы пожалел о переходе. Где СПАРТАК, а где Локомотив в турнирной таблице !

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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 1 мая 2017, 22:53

      Скоро отмечать будем,может даже уже 7 мая.

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      Рейтинг: +26768

      slavutiq70 1 мая 2017, 22:52

      Парни а кто в курсе сколько игр нужно отыграть чтоб получить медаль ,я это к тому Александр получит медаль или что там по регламенту???? жаль если не получит,,,,,,,

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