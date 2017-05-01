Самедов: «Верю в чемпионство «Спартака» и не жалею о переходе в клуб»

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов поделился впечатлениями после возвращения в клуб в январе. «Локомотив» заработал на трансфере 3,5 миллиона евро.

«Верю в чемпионство «Спартака». Сделаю все для команды. Не жалею о переходе в клуб. В «Спартаке», конечно, как дома!» – сказал россиянин.

32-летний Самедов является воспитанником красно-белых и выступал за команду с 2001 по 2005 год. В нынешнем сезоне футболист забил семь голов и отдал две результативные передачи в 32-х матчах.

В матче 26-го тура чемпионата России «Спартак» обыграл ЦСКА со счетом 2:1. Команда Массимо Карреры лидирует в турнирной таблице с преимуществом в восемь очков.