Мостовой: «Не понял, что хотел сделать Васин в моменте с голом Глушакова. Как так можно было «привезти»?»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о победе красно-белых над ЦСКА (2:1) в матче 26-го тура РФПЛ. По его мнению, защитник армейцев Виктор Васин допустил грубую ошибку, не выбив мяч в моменте со вторым пропущенным красно-синими голом.

– Думаю, это тот самый случай, когда игра забывается, а результат остается. Еще до матча я говорил, что в этой встрече решится многое, хотя, за три тура до дерби я считал «Спартак» на 85% чемпионом России. В матче с ЦСКА мои слова лишь подтвердились, команду Массимо Карреры можно считать победителями РФПЛ. Игра была довольно нервной, что явилось причиной множества ошибок. Особенно это касается армейцев. «Спартак» воспользовался этим и заслуженно победил.

– Кого бы вы отметили в составе обеих команд?

– У «Спартака» выделялся Зе Луиш, который вышел во втором тайме и в очередной раз доказал всем, что значит настоящий форвард. Этого, к сожалению, не хватает сегодняшнему ЦСКА, потому что в команде больше нет Ахмеда Мусы, Сейду Думбия или Вагнера Лава, которые приносили результат. Еще я бы отметил Георгия Джикию, который неплохо оборонялся, правильно выбирал позицию и вовремя выбивал мяч, чего не скажешь о защитниках ЦСКА. Например, о Викторе Васине. Вообще не понял, что он хотел сделать? Грубая ошибка. Как так можно было «привезти»? У него было столько времени, чтобы выбить мяч... В общем, не знаю даже кого выделить в составе ЦСКА.

– У вас есть вопросы к судейской бригаде?

– Нет. Грубых ошибок Владислав Безбородов не допустил. Мы не увидели предвзятости, поэтому, как мне кажется, судьи справились со своей работой.

– Счет 2:1 соответствует содержанию игры?

– Мы помним, что у «Спартака» было, как минимум, два «железных» момента упрочить свое преимущество. Другое дело, что ЦСКА мог вначале забить, и тут уже сложно сказать, как бы сложился матч. Если бы не эта чудовищная ошибка Виктора Васина... В целом, упрекнуть ЦСКА не в чем. Возможно, они наиграли на ничью, но проигрывает тот, кто грубо ошибается. Кстати, Александр Головин мог схватить Ивелина Попова и не пустить его в штрафную площадь. Да, получил бы желтую карточку, но зато спас свою команду от гола. Но он, почему-то, этого не сделал...

– Возвращаясь к ошибке Васина, вы можете сказать, почему Виктор так поступил?

– Нет, этот вопрос лучше задать ему, хотя, мне кажется, что Васин и сам не ответит. Меня вот удивило то, как он возвращался в борьбу. Виктору сейчас 28 лет, а вставал он с газона, как 40-летний мужчина. Он должен был быстро вскочить, потому что это была очень опасная ситуация. Как так можно?