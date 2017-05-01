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    Мостовой: «Не понял, что хотел сделать Васин в моменте с голом Глушакова. Как так можно было «привезти»?»

    Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о победе красно-белых над ЦСКА (2:1) в матче 26-го тура РФПЛ. По его мнению, защитник армейцев Виктор Васин допустил грубую ошибку, не выбив мяч в моменте со вторым пропущенным красно-синими голом.

    – Думаю, это тот самый случай, когда игра забывается, а результат остается. Еще до матча я говорил, что в этой встрече решится многое, хотя, за три тура до дерби я считал «Спартак» на 85% чемпионом России. В матче с ЦСКА мои слова лишь подтвердились, команду Массимо Карреры можно считать победителями РФПЛ. Игра была довольно нервной, что явилось причиной множества ошибок. Особенно это касается армейцев. «Спартак» воспользовался этим и заслуженно победил.

    – Кого бы вы отметили в составе обеих команд?

    – У «Спартака» выделялся Зе Луиш, который вышел во втором тайме и в очередной раз доказал всем, что значит настоящий форвард. Этого, к сожалению, не хватает сегодняшнему ЦСКА, потому что в команде больше нет Ахмеда Мусы, Сейду Думбия или Вагнера Лава, которые приносили результат. Еще я бы отметил Георгия Джикию, который неплохо оборонялся, правильно выбирал позицию и вовремя выбивал мяч, чего не скажешь о защитниках ЦСКА. Например, о Викторе Васине. Вообще не понял, что он хотел сделать? Грубая ошибка. Как так можно было «привезти»? У него было столько времени, чтобы выбить мяч... В общем, не знаю даже кого выделить в составе ЦСКА.

    – У вас есть вопросы к судейской бригаде?

    – Нет. Грубых ошибок Владислав Безбородов не допустил. Мы не увидели предвзятости, поэтому, как мне кажется, судьи справились со своей работой.

    – Счет 2:1 соответствует содержанию игры?

    – Мы помним, что у «Спартака» было, как минимум, два «железных» момента упрочить свое преимущество. Другое дело, что ЦСКА мог вначале забить, и тут уже сложно сказать, как бы сложился матч. Если бы не эта чудовищная ошибка Виктора Васина... В целом, упрекнуть ЦСКА не в чем. Возможно, они наиграли на ничью, но проигрывает тот, кто грубо ошибается. Кстати, Александр Головин мог схватить Ивелина Попова и не пустить его в штрафную площадь. Да, получил бы желтую карточку, но зато спас свою команду от гола. Но он, почему-то, этого не сделал...

    – Возвращаясь к ошибке Васина, вы можете сказать, почему Виктор так поступил?

    – Нет, этот вопрос лучше задать ему, хотя, мне кажется, что Васин и сам не ответит. Меня вот удивило то, как он возвращался в борьбу. Виктору сейчас 28 лет, а вставал он с газона, как 40-летний мужчина. Он должен был быстро вскочить, потому что это была очень опасная ситуация. Как так можно?

    Источник: «Советский спорт»

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    01.05.2017 14:29
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 2 мая 2017, 01:38

      САНЯ НЕ КТО НЕ ПОНЯЛ....................НО ЭТО УЖЕ ИСТОРИЯ.........

      0
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      Рейтинг: +4934

      polt 1 мая 2017, 20:22

      Кроме Васина, Акинфеев тоже повел себя неправильно и оставил ворота...

      0
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      Рейтинг: -125

      zenit2012 1 мая 2017, 20:18

      Зарплата у Васина € 0.8 млн.

      0
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      Рейтинг: +13957

      Shpion23 1 мая 2017, 20:15

      "Вите надо выйти"...

      0
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      Рейтинг: +288

      Obi Wan 1 мая 2017, 18:30

      Виктор, езжай в Уфу...

      0
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      Рейтинг: +18

      Rus15RUS 1 мая 2017, 18:14

      Болею за ЦСКА но Спартак на этот раз был лучше.

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 1 мая 2017, 17:35

      спартак с заслуженным чемпионством... надеюсь, в лиге также достойно вернетесь

      0
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      Рейтинг: +54

      Evklid 1 мая 2017, 17:16

      На одном из повторов четко видно,что он хотел сделать. Между ним и игроками Спартака расстояние было маленькое. Выбив мяч,он попал бы по игроку соперника. И,соответственно, это был бы гол

      0
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      Рейтинг: +192

      LINED > Evklid 1 мая 2017, 17:19

      а выбить на угловой кто мешал?

      2
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      Рейтинг: +54

      Evklid > LINED 2 мая 2017, 05:18

      решил сэкономить

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      Рейтинг: +10

      Aleks2505 1 мая 2017, 17:12

      вася

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      Рейтинг: +659

      Сергей Александрович 1 мая 2017, 17:10

      И как с таким Васином выступать в Лиге Чемпионов , с ним ОбилинАкинфлай по 5 мячей за матч пропускать будет...

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