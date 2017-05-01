Зинченко: «Непонятно, для чего ПСВ брал меня, если не собирался использовать»

Хавбек ПСВ Александр Зинченко, права на которого принадлежат «Манчестер Сити», в интервью порталу «Команда №1» заявил, что не чувствует себя счастливым в Голландии из-за малого количества игрового времени. Украинец выразил недоумение по поводу того, что клуб из Эйндховена взял его в аренду, но при этом не использует полноценно.

– Ваша аренда в ПСВ рассчитана до конца текущего сезона?

– Да, но поделиться своими планами я пока не могу. В чемпионате Голландии осталось провести две игры, и после этого мы примем какое-то решение. Могу сказать одно – здесь я несчастлив, поскольку семь матчей подряд уже не выхожу на поле. Так и не понял, зачем было брать футболиста, которого ты не используешь. Впрочем, думаю об этом, но потом все равно прихожу к выводу, что решение тренера никогда не стоит обсуждать. Таков выбор наставника…

Горевать я не собираюсь. В любом случае, для меня это сумасшедший опыт, который не купишь ни за какие деньги. Я уверен, что этот опыт мне пригодится в будущем.

– Вы принадлежите «Манчестер Сити». Кто-то поддерживает с вами связь из этого клуба?

– Люди, которые занимались моим трансфером, звонят, спрашивают, как у меня дела. Большего я вам пока сказать не могу…

В нынешнем сезоне Зинченко провел 22 матча, записав на свой счет 10 результативных передач. Из них – шесть поединков и восемь результативных пасов в молодежном первенстве.