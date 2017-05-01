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  • Зинченко: «Непонятно, для чего ПСВ брал меня, если не собирался использовать»

Зинченко: «Непонятно, для чего ПСВ брал меня, если не собирался использовать»

1 мая 2017, 13:42
6

Хавбек ПСВ Александр Зинченко, права на которого принадлежат «Манчестер Сити», в интервью порталу «Команда №1» заявил, что не чувствует себя счастливым в Голландии из-за малого количества игрового времени. Украинец выразил недоумение по поводу того, что клуб из Эйндховена взял его в аренду, но при этом не использует полноценно.

– Ваша аренда в ПСВ рассчитана до конца текущего сезона?

– Да, но поделиться своими планами я пока не могу. В чемпионате Голландии осталось провести две игры, и после этого мы примем какое-то решение. Могу сказать одно – здесь я несчастлив, поскольку семь матчей подряд уже не выхожу на поле. Так и не понял, зачем было брать футболиста, которого ты не используешь. Впрочем, думаю об этом, но потом все равно прихожу к выводу, что решение тренера никогда не стоит обсуждать. Таков выбор наставника…

Горевать я не собираюсь. В любом случае, для меня это сумасшедший опыт, который не купишь ни за какие деньги. Я уверен, что этот опыт мне пригодится в будущем.

– Вы принадлежите «Манчестер Сити». Кто-то поддерживает с вами связь из этого клуба?

– Люди, которые занимались моим трансфером, звонят, спрашивают, как у меня дела. Большего я вам пока сказать не могу…

В нынешнем сезоне Зинченко провел 22 матча, записав на свой счет 10 результативных передач. Из них – шесть поединков и восемь результативных пасов в молодежном первенстве.

Источник: Бомбардир.ру
Голландия. Эредивизие ПСВ Зинченко Александр
Комментарии (6)
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Даркуш05
1493637347
Он так и не понял.
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ArReal
1493637728
Хороший был игрок...
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Atom2020
1493643936
Может на тебе кто-то наварился? ...
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GammiD
1493671599
Я сперва прикуел как он смог 10 отдать, но оказ 8 из них за дубль... крутой в тебя агент, но сам игрок ты срелний а ронтов как у месси...
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Юрий Крутько
1493973416
Напрасно из России уехал,была бы игровая практика в РФПЛ(чемпионат посильнее и поинтереснее,чем в Голландии),да и цена,даже за год,увеличилась бы...
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