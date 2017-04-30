РФПЛ. «Спартак» обыграл ЦСКА в московском дерби и увеличил отрыв до 10 очков

В матче 26-го тура чемпионата России «Спартак» обыграл ЦСКА со счетом 2:1. Нападающий красно-белых Луис Адриано открыл счет, после чего защитник армейского клуба Алексей Березуцкий восстановил равенство. Хавбек Денис Глушаков точным ударом принес команде Массимо Карреры победу.

«Спартак» набрал 60 очков и продолжил лидерство в турнирной таблице. ЦСКА с 50-ю баллами остался на второй строчке.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур

ЦСКА (Москва) – Спартак (Москва) – 1:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Адриано, 32; 1:1 – А. Березуцкий, 45; 1:2 – Глушаков, 52.

ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Васин (Чалов, 90+2), А. Березуцкий, Фернандес, Вернблум, Головин, Набабкин (Тошич, 46), Натхо, Ионов (Оланаре, 64), Витиньо.

Спартак: Ребров, Комбаров, Джикия, Таски, Ещенко, Зобнин, Глушаков, Фернандо, Попов (Ананидзе, 84), Промес, Луис Адриано (Зе Луиш, 46).

Предупреждения: Васин, 55; Тошич, 89 – Джикия, 45+1; Ещенко, 90+1.

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