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  • РФПЛ. «Спартак» обыграл ЦСКА в московском дерби и увеличил отрыв до 10 очков

РФПЛ. «Спартак» обыграл ЦСКА в московском дерби и увеличил отрыв до 10 очков

30 апреля 2017, 19:13
320

В матче 26-го тура чемпионата России «Спартак» обыграл ЦСКА со счетом 2:1. Нападающий красно-белых Луис Адриано открыл счет, после чего защитник армейского клуба Алексей Березуцкий восстановил равенство. Хавбек Денис Глушаков точным ударом принес команде Массимо Карреры победу.

«Спартак» набрал 60 очков и продолжил лидерство в турнирной таблице. ЦСКА с 50-ю баллами остался на второй строчке.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур

ЦСКА (Москва) – Спартак (Москва) – 1:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Адриано, 32; 1:1 – А. Березуцкий, 45; 1:2 – Глушаков, 52.

ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Васин (Чалов, 90+2), А. Березуцкий, Фернандес, Вернблум, Головин, Набабкин (Тошич, 46), Натхо, Ионов (Оланаре, 64), Витиньо.

Спартак: Ребров, Комбаров, Джикия, Таски, Ещенко, Зобнин, Глушаков, Фернандо, Попов (Ананидзе, 84), Промес, Луис Адриано (Зе Луиш, 46).

Предупреждения: Васин, 55; Тошич, 89 – Джикия, 45+1; Ещенко, 90+1.

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«Зе Луишу дома не готовлю». Как ЦСКА отдал «Спартаку» чемпионство

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак
Комментарии (320)
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turist82
1493569242
Напиться надо по этому поводу! Гуляем мужики!!!
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cska-62
1493570153
Никакой трагедии. Играли не хуже «Спартака», в первом тайме даже лучше. Ещё раз Виктор Михайлович, наверное, убедился в том, что Щенников сегодня намного сильнее на левом фланге, чем Набабкин, а Тошич уже давно потерял форму. Ну, а Виктор Васин своё пижонство на ленточке своих ворот будет помнить до конца жизни. Второй гол просто на его совести. И на том, что красно-белые не снижали концентрацию всю игру, да и не пижонили. Успех «Спартака» обеспечили не только два забитых мяча, но и Зе Луиш, вышедший на весь второй тайм. Такого форварда в РФПЛ сегодня просто нет. Он и играючи обыгрывал соперников, и, когда это было нужно, мог подержать мяч, да и выложить пас на загляденье. Просто штанги, похоже, Ребров «перецеловал». На беду Промеса. Безбородов отсудил матч отлично. Претензий никаких. Можем, когда хотим. «Спартак» поздравляю с победой и уже фактическим чемпионством. Если, конечно, злые питерские силы не только при помощи судей обеспечат «Зениту» очки в оставшихся играх, но и не придумают, как снять очки с красно-белых. По этому первенству я уже ничему не удивлюсь. «Зенит» с судейским корпусом проводит какой-то свой личный чемпионат под названием «Бандитский Петербург». ЦСКА поздравляю с заслуженным «серебром», какое бы место не «нарисовали» питерцам. У них и так больше десяти очков липовые.
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Сармат Ростов
1493570403
Прекрасное настроение на всю неделю!!! С Победой, парни!!!!!
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1000letzaSPARTAK
1493570631
С победой, Братья! )))
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ivanthebest
1493570753
Всех с победой, братья! Мы этого очень долго ждали и сейчас как никогда близки к заветной цели! Спасибо команде и тренерам за крутую самоотдачу и игру. Сегодня всё было на уровне и эмоции просто зашкаливали. Как символично что мы обыграли конях, на их стадионе, нанеся им первое поражение, которое делает нас очень близкими к чемпионскому званию. Молодцы ребятки, верим в Вас до конца! Ждём следующих матчей с нетерпением, ведь уже охото чтобы всё было официально, и мы могли сказать что мы - ЧЕМПИОНЫ!
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alp
1493570988
спам становится чемпионом недоделанного чемпионата. главные конкуренты ослаблены + великая удача поспособствовали - вспомните количество мячиков, где спаму явно везло. такое возможно либо от Бога либо от сатаны.
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VVM1964
1493571183
ВСЕ КРАСНО-БЕЛОЕ БРАТСТВО С ПОБЕДОЙ !!! ПОБЕДА ПО ИГРЕ , В ЧЕСТНОЙ ( БЕЗ КАКОГО ТО НАМЕКА НА ВМЕШАТЕЛЬСТВО СУДЬИ ) БЕСКОМПРОМИССНОЙ БОРЬБЕ И ЕСЛИ БЫ НЕ АКИНФЕЕВ ( ПРИЗНАННЫЙ СПРАВЕДЛИВО ЛУЧШИМ ИГРОКОМ МАТЧА ) , СЧЕТ ДОЛЖЕН БЫЛ БЫТЬ БОЛЕЕ УБЕДИТЕЛЬНЫЙ . МОИ ПОЖЕЛАНИЯ ЦСКА - БЫТЬ ВТОРЫМИ В ЭТОМ СЕЗОНЕ . МЫ - ЧЕМПИОНЫ !!!
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Пастырь
1493571297
Сегодня смотрел матч и был горд командой, которая психологически готова стать чемпионом. Ребята подарили мне и всем болельщикам праздник. Спасибо им за игру! Сейчас можно сказать, что Спартак ЧЕМПИОН!!!!!!!
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Zeff
1493572504
Спартак чемпион. Заслуженно!
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xColaz
1493572624
Родился ребенок и сделал свой шаг, И первое слово: "московский Спартак"! Родился второй и взял микрофон, И первое слово: "Спартак — Чемпион"! Еще он сказал: как прекрасна планета, Когда она вся красно-белого цвета.
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