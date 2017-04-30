«Милан» лишился шансов на выход в Лигу чемпионов на сезон-2017/18

Встреча 34-го тура Серии А между «Кротоне» и «Миланом» завершилась ничьей 1:1. Команда Виченцо Монтеллы набрала 59 очков и занимает шестую строчку в турнирной таблице.

Миланский клуб не примет участия в Лиге чемпионов-2017/18 из-за отсутствия математических шансов войти в тройку лидеров, попадание в которую гарантирует участие в главном клубном турнире Европы. На данный момент первые три места занимают «Ювентус», «Рома» и «Наполи».

Последний раз «россонери» участвовали в Лиге чемпионов три года назад: в сезоне-2013/14 подопечные Кларенса Зеедорфа выбыли на стадии 1/8 финала, уступив «Атлетико».