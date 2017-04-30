Кейн: «Слово «Арсенал» разжигает во мне страсть»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн поделился мыслями перед матчем 35-го тура АПЛ против «Арсенала».

«Не знаю, могу ли говорить такое на камеру, но я хочу это сказать. Слово «Арсенал» разжигает во мне страсть. Речь о страсти, которая чувствуется между игроками, фанатами и клубами. Это глобальное явление.

Помню свое первое дерби. Мы выиграли со счетом 2:1 на «Уайт Харт Лейн», я сделал дубль. Тот день был одним из лучших в моей карьере и жизни в целом», – сказал 23-летний игрок сборной Англии в интервью Sky Sports.

С 2001 по 2002 год Кейн числился в академии «канониров».

Дерби Северного Лондона начнется в 18:30 по московскому времени.