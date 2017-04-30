«Барселона» близка к подписанию Тео Эрнандеса

Защитник «Алавеса» Тео Эрнандес, права на которого принадлежат «Атлетико», в ближайшее трансферное окно может перебраться в «Барселону». В переговорах о переходе игрока участвует лично спортивный директор каталонцев Роберто Фернандес.

Сообщается, что на футболиста также претендует «Реал», однако «матрасники» не намерены отдавать Эрнандеса главному сопернику.

Сумма выкупа француза составляет 24 миллиона евро. В случае покупки Эрнандеса, сине-гранатовые расстанутся с защитником Жереми Матье.

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